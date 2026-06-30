/FIFA World Cup: କିଏ ଏହି ଅର୍ଲାଣ୍ଡୋ ଗିଲ୍? ଦିନେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ ନିଜର କିଟ୍, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ପାରାଗୁଏର ଐତିହାସିକ ବିଜୟର ହିରୋ....

FIFA World Cup: ମଙ୍ଗଳବାର ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୩୨ରେ ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିଛି। ଚାରିଥର ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଏବଂ ଟାଇଟଲର ଦୃଢ଼ ଦାବିଦାର ଜର୍ମାନୀ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୩୨ରେ ବାଦ ପଡ଼ିଛି। ବୋଷ୍ଟନରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ -ରେ, ପାରାଗୁଏ ଜର୍ମାନୀକୁ ପେନାଲ୍ଟି ସୁଟଆଉଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି।
ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସମୟ ଶେଷରେ ଦୁଇ ଦଳ ୧-୧ ଗୋଲରେ ବରାବର ଥିଲେ। ପାରାଗୁଏ ପାଇଁ ଜୁଲିଓ ଏନସିସୋ ଗୋଲ ଦେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି କାଇ ହାଭର୍ଟଜ୍ ଜର୍ମାନୀ ପାଇଁ ସମାନ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ପାରାଗୁଏ କେବଳ ଜିତି ନଥିଲେ, ବରଂ ପେନାଲ୍ଟି ସୁଟଆଉଟରେ ଜର୍ମାନୀକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସର ପ୍ରଥମ ଦଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଐତିହାସିକ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟର ରଚୟିତା ଆଉ କେହି ନୁହଁନ୍ତି ବରଂ ପାରାଗୁଏର ୬ ଫୁଟ ୬ ଇଞ୍ଚ ଗୋଲକିପର, ଅର୍ଲାଣ୍ଡୋ ଗିଲ୍ ଥିଲେ। ଏହି ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ, ପେନାଲ୍ଟି ସୁଟଆଉଟରେ କ’ଣ ଘଟିଥିଲା ତାହା ଜାଣିବା ଉଚିତ।
ପେନାଲ୍ଟି ସୁଟଆଉଟର ରୋମାଞ୍ଚ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ ଥିଲା। କାଇ ହାଭର୍ଟଜ୍ ଜର୍ମାନୀର ପ୍ରଥମ କିକ୍ ନେଇଥିଲେ। ଯାହାକୁ ଗୋଲକିପର ଗିଲ୍ ତାଙ୍କ ଚିତା ପରି ଚତୁରତା ସହିତ ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତା’ପରେ ମାଉରିସିଓ ପାରାଗୁଏ ପାଇଁ ଗୋଲ ଦେଇଥିଲେ। ଜୋସୁଆ କିମିଚ୍ ଜର୍ମାନୀର ଦ୍ୱିତୀୟ କିକ୍ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଲ ଦେଇଥିଲେ। ତା’ପରେ,ପାରାଗୁଏ ପାଇଁ ଗୁସ୍ତାଭୋ ଗୋମେଜ୍ ଗୋଲ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ୨-୧ ରେ ଆଗୁଆ କରିଥିଲେ।
ଜର୍ମାନୀ ପାଇଁ ଜମାଲ୍ ମୁସିଆଲା ଗୋଲ କରି ସ୍କୋରକୁ ୨-୨ରେ ସମାନ କରିଥିଲେ। ସ୍କୋର ୨-୨ରେ ବରାବର ହେବା ପରେ,ମାଟିଆସ୍ ଗାଲାର୍ଜା ପାରାଗୁଏର ତୃତୀୟ ଗୋଲ କରିଥିଲେ। ପାରାଗୁଏ ଗୋଲକିପର ଅର୍ଲାଣ୍ଡୋ ଗିଲ୍ ମଧ୍ୟ ନିକ୍ ୱୋଲ୍ଟେମାଡେଙ୍କ ସଟ୍ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଏବେ, ପାରାଗୁଏ ଜିତିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା,କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚ୍ ମୋଡ଼ ନେଇଥିଲା। ପାରାଗୁଏ ପାଇଁ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ସାନାବ୍ରିଆ ମିସ୍ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଜର୍ମାନୀ ପାଇଁ ନାଦିମ୍ ଆମରି ଗୋଲ କରିଥିଲେ, ସ୍କୋର ୩-୩ ହୋଇଥିଲା।
ପାରାଗୁଏ ଖେଳାଳି ଫାବିଆନ୍ ବାଲବୁଏନା ମଧ୍ୟ ଗୋଲ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ।କାରଣ ଜର୍ମାନ ଗୋଲକିପର ନ୍ୟୁୟର ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବଲ୍କୁ ଗୋଲପୋଷ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ରୋକିଥିଲେ। ଏହିପରି,ମ୍ୟାଚ୍ ସଡନ୍ ଡେଥ୍ରେ ଯାଇଥିଲା। ଜର୍ମାନୀର ଜୋନାଥନ୍ ଟାହ ଚାପ ସହ୍ୟ କରିପାରି ନ ଥିଲେ ଏବଂ ବଲ୍କୁ କ୍ରସ୍ବାର ଉପରେ ମାରିଥିଲେ। ଶେଷରେ,ପାରାଗୁଏର ଜୋସେ କାନାଲେସ୍ ଏକ ତ୍ରୁଟିମୁକ୍ତ ଗୋଲ କରି ପାରାଗୁଏକୁ ୪-୩ ବିଜୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଯାହା ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ମନେ ରହିବ।
ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ, ଅର୍ଲାଣ୍ଡୋ ଗିଲ୍ କହିଥିଲେ,"ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବରଣୀକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କେବଳ ଦୁଇଟି ପେନାଲ୍ଟି ହାତଛଡ଼ା କରିପାରିଲି। ଏହି ବିଜୟ ପାରାଗୁଏର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ।" ଯଦିଓ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆଜି ଅର୍ଲାଣ୍ଡୋ ଗିଲ୍ଙ୍କୁ (Orlando Gill) ସଲାମ କରୁଛି ଏବଂ ସେ ରାତାରାତି ପାରାଗୁଏର ଜାତୀୟ ନାୟକ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଚାରି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଜୀବନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କଠିନ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା।
ଖେଳାଳି ଗୁରୁତର ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁଅର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏତେ ଗମ୍ଭୀର ଥିଲା ଯେ ଗିଲ୍ଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସବୁକିଛି ବିପଦରେ ପକାଇବାକୁ ପଡିଲା। ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଏତେ ଗମ୍ଭୀର ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଫୁଟବଲ୍ ଜର୍ସି, ଜୋତା ଏବଂ ଏପରିକି ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିଟ୍ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଡିଲା। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି କଠିନ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ସେୟାର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗିଲ୍ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହାର ମାନି ନଥିଲେ। ଗିଲ୍, ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନୀୟ ପାରାଗୁଏ କ୍ଲବ୍, ୧୩ ଡି ଜୁନିଓ ଏବଂ ସିଏସ୍ ସାନ୍ ଲୋରେଞ୍ଜୋଙ୍କ ଏକାଡେମୀରୁ ସ୍ନାତକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ଶୀର୍ଷ ଲିଗ୍ରେ ସାନ୍ ଲୋରେଞ୍ଜୋ ଡି ଆଲମାଗ୍ରୋ ପାଇଁ ଖେଳନ୍ତି। ସେ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୩ରେ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୫ରେ, ତାଙ୍କର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ, କ୍ଲବ୍ ତାଙ୍କୁ ୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ଦଳକୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦେଇଥିଲା। ୨୦୨୬ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଗିଲ୍ଙ୍କର ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରମ୍ଭ ଥିଲା।