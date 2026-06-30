Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Sports
  • /FIFA World Cup: କିଏ ଏହି ଅର୍ଲାଣ୍ଡୋ ଗିଲ୍? ଦିନେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ ନିଜର କିଟ୍, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ପାରାଗୁଏର ଐତିହାସିକ ବିଜୟର ହିରୋ....

FIFA World Cup: କିଏ ଏହି ଅର୍ଲାଣ୍ଡୋ ଗିଲ୍? ଦିନେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ ନିଜର କିଟ୍, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ପାରାଗୁଏର ଐତିହାସିକ ବିଜୟର ହିରୋ....

FIFA World Cup: ମଙ୍ଗଳବାର ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୩୨ରେ ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିଛି। ଚାରିଥର ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଏବଂ ଟାଇଟଲର ଦୃଢ଼ ଦାବିଦାର ଜର୍ମାନୀ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୩୨ରେ ବାଦ ପଡ଼ିଛି। ବୋଷ୍ଟନରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ -ରେ, ପାରାଗୁଏ ଜର୍ମାନୀକୁ ପେନାଲ୍ଟି ସୁଟଆଉଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 30, 2026, 12:58 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 01:03 PM IST
FIFA World Cup: କିଏ ଏହି ଅର୍ଲାଣ୍ଡୋ ଗିଲ୍? ଦିନେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ ନିଜର କିଟ୍, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ପାରାଗୁଏର ଐତିହାସିକ ବିଜୟର ହିରୋ....

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
FIFA World Cup: କିଏ ଏହି ଅର୍ଲାଣ୍ଡୋ ଗିଲ୍? ଦିନେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ ନିଜର କିଟ୍
FIFA World Cup 202635 min ago
2
Odisha news1 hr ago
3
Odisha news1 hr ago
4
vigilance raid2 hrs ago
5
Rain Alert3 hrs ago