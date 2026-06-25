Add Zee Business As A Preferred Source
App

Vinicius Junior: କିଏ ଏହି ଭିନିସିୟସ ଜୁନିୟର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାଞ୍ଚଥର ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ବ୍ରାଜିଲ୍ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସ୍କଟଲାଣ୍ଡକୁ 3-0 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି 2026 ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ର ରାଉଣ୍ଡ 32 ରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଛି। ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ଭିନିସିଅସ୍ ଜୁନିଅର୍ ଦୁଇଟି ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମାଥିଉସ୍ କୁନ୍ହା ମିଆମିର ହାର୍ଡ ରକ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟା

Written ByPrabhudatta Moharana
Published: Jun 25, 2026, 04:43 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 04:43 PM IST
Vinicius Junior: କିଏ ଏହି ଭିନିସିୟସ ଜୁନିୟର

About the Author

Prabhudatta Moharana

Prabhudatta Moharana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର....
Top 10 news21 min ago
2
NCERT50 min ago
3
FIFA 20262 hrs ago
4
earthquake2 hrs ago
5
earthquake2 hrs ago