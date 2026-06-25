Vinicius Junior: କିଏ ଏହି ଭିନିସିୟସ ଜୁନିୟର

Fifa 2026: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାଞ୍ଚଥର ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ବ୍ରାଜିଲ୍ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସ୍କଟଲାଣ୍ଡକୁ 3-0 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି 2026 ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ର ରାଉଣ୍ଡ 32 ରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଛି। ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ଭିନିସିଅସ୍ ଜୁନିଅର୍ ଦୁଇଟି ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମାଥିଉସ୍ କୁନ୍ହା ମିଆମିର ହାର୍ଡ ରକ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ ଦେଇଥିଲେ। ଭିନିସିଅସ୍ ଜୁନିଅର୍ ବ୍ରାଜିଲର ବିଜୟ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2026 ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ରେ ବ୍ରାଜିଲ୍ ପାଇଁ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଚାରିଟି ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି।
ଭିନିସିଅସ୍ ଜୁନିଅର୍ ବ୍ରାଜିଲ୍ ଦଳର ହିରୋ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଷ୍ଟାର ୱିଙ୍ଗର ତିନୋଟି ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଚାରିଟି ଗୋଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମରକ୍କୋ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍-ସେଭିଂ ଗୋଲ, ହାଇତି ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍-ଜିତାଇ ଗୋଲ ଏବଂ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ଚମତ୍କାର ଗୋଲ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ରାଜିଲ୍ ଦଳର ଧାରଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଏକ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ, ରଣନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା ନେମାରଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଘୂରି ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ, ବ୍ରାଜିଲ୍ ନକଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିକଟକୁ ଆସିବା ସହିତ, ଜଣେ ନୂତନ ନାୟକଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି। ଏହି ବ୍ରାଜିଲ୍ ଆଉ କେବଳ ନେମାରଙ୍କ ଦଳ ନୁହେଁ। ଏହା ଭିନିସିଅସ୍ ଜୁନିଅର୍ଙ୍କ ଦଳ ମଧ୍ୟ।
ଭିନିସିଅସ୍ ଜୁନିଅର୍ କିଏ?
ଭିନିସିଅସ୍ ଜୁନିଅର୍ଙ୍କ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଭିଯାନ ପଛରେ ଥିବା ସାହସ ଏବଂ ଆଗ୍ରହକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ରିଓ ଡି ଜେନେରିଓର ଉପସାଗର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ସାଓ ଗୋନ୍କାଲୋ ସହରରେ ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନର କଷ୍ଟକର ବାସ୍ତବତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି, ଯୁବକ ଭିନିସିଅସ୍ ଜୁନିଅର୍ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଫ୍ଲାମେଙ୍ଗୋର ଏକାଡେମୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସାର୍ବଜନୀନ ବସ୍ରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୁଅର ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳିବାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିବାରରୁ ସାଓ ପାଉଲୋକୁ ଯିବାକୁ ପଡିଥିଲା।
ଜାତିଭେଦ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର କରିବା
ଯେତେବେଳେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯାତାୟାତ କ୍ରମଶଃ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା, ଭିନିସିଅସ୍ ଜୁନିଅର୍ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ଘର ଛାଡି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରିଓ ଡି ଜେନେରିଓରେ ତାଙ୍କ ମାମୁଁଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ତାଲିମ ଭୂମି ନିକଟରେ ରହିବାର ଅର୍ଥ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପରିବାରଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା: ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଭାରୀ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଭିନିସିଅସ୍ ଜୁନିଅର୍ ସ୍ପେନ୍ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ରିଅଲ୍ ମାଡ୍ରିଡ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ହେଲେ, ସେ ଲା ଲିଗାରେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଦଳର ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କଠାରୁ ନିରନ୍ତର ଜାତିଭେଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ନିର୍ଯାତନା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା।
ମାଡ୍ରିଡର ଏକ ହାଇୱେ ବ୍ରିଜରେ ତାଙ୍କର ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିଥିବା ଏକ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଝୁଲାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଗୋଲ ଦେବା ପରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସବ ସ୍ପାନିସ୍ ଟିଭି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ "ମାଙ୍କଡ଼ ପରି କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ" ବୋଲି ଡାକିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଷ୍ଟାଡିୟମର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ (ବିଶେଷକରି ମେ 2023ରେ ଭାଲେନ୍ସିଆର ମେଷ୍ଟାଲାରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ) ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଖେଳ ସାରା ତାଙ୍କ ଉପରେ ମାଙ୍କଡ଼ର ଶବ୍ଦ କରିଥିଲେ। ନୀରବ ରହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭିନିସିୟସ୍ ଜୁନିଅର ସାହସିକ ଭାବରେ ଏହି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଭାଲେନ୍ସିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ, ରେଫରିଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଅନୁପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସରକାରୀ ଆଇନଗତ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଲା ଲିଗା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅବହେଳା ପାଇଁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପଡ଼ିଆରେ ସେ ତାଙ୍କର ଖେଳ ଶୈଳୀ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ।
ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି, ଭିନିସିଅସ୍ ଜୁନିଅର୍ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ବିରୋଧାଭାସ ସହିତ ଜଡିତ। ୟୁରୋପର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରତିରକ୍ଷାକୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ଏହି ୱିଙ୍ଗର୍ ବ୍ରାଜିଲର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହଳଦିଆ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିବା ମାତ୍ରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହରାଇ ବସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରେକର୍ଡ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ଥିଲା। ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ, ସେ 51 ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ମାତ୍ର 11 ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ସେ 2026 ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ରେ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ନେମାରଙ୍କ ଆଘାତ ବ୍ରାଜିଲର ଆକ୍ରମଣରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଚାପରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଭିନିସିଅସ୍ ଜୁନିଅର୍ ଦଳର ଖେଳ ଶୈଳୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ କେବଳ ସହାୟକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ପାଞ୍ଚଥର ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟୀ ଦଳର ନିର୍ବିବାଦ ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ପାଲଟିଛନ୍ତି।