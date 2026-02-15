Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3110128
Zee OdishaOdisha SportsInd vs Pak t20 World Cup: ଆଜି କଲମ୍ବୋରେ ମହା ଲଢେଇ: ଜାଣନ୍ତୁ କଣ କହୁଛି ଉଭୟ ଦଳର ରେକର୍ଡ

Ind vs Pak t20 World Cup: ଆଜି କଲମ୍ବୋରେ ମହା ଲଢେଇ: ଜାଣନ୍ତୁ କଣ କହୁଛି ଉଭୟ ଦଳର ରେକର୍ଡ

ଚଳିତ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଆଜି ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମହାଲଢେଇ ହେବ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଟାଇଲଟେ ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯିବ। ଗୃପ ଏ ପଏଣ୍ଟ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଉଭୟ ଦଳର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ନଜର ଏହି ମ୍ୟାଚ ଉପରେ ରହିବ। ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମୁକାବିଲା ସର୍ବଦା ଆଇସିସି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ସାଜୁ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Feb 15, 2026, 09:44 AM IST

Trending Photos

representative photo
representative photo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚଳିତ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଆଜି ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମହାଲଢେଇ ହେବ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଟାଇଲଟେ ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯିବ। ଗୃପ ଏ ପଏଣ୍ଟ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଉଭୟ ଦଳର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ନଜର ଏହି ମ୍ୟାଚ ଉପରେ ରହିବ। ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମୁକାବିଲା ସର୍ବଦା ଆଇସିସି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ସାଜୁଥିଲେ ହେଁ ଏଥର ଅନେକ ବିବାଦ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ ଉଭୟ ଦେଶର ସମର୍ଥକଙ୍କ ଭାବନା ଓ ଉତ୍ସାହ ମ୍ୟାଚର ରୋମାଞ୍ଚକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଛି। 

ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜି ଫେବୃଆରୀ 15 ତାରିଖରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମହାକାବ୍ୟିକ ମୁକାବିଲା କଲମ୍ବୋର ଆର. ପ୍ରେମଦାସା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ 2026 ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ଦଳ ଗୋଟିଏ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିନାହାଁନ୍ତି। ତଥାପି, ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପରେ ସେମାନଙ୍କର ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ କ’ଣ।

ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ହେଡ ଟୁ ହେଡ ରେକର୍ଡ
ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ଆଠଟି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରୁ ଭାରତ ସାତଟି ଜିତିଛି, ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିତିଛି। ଏହା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଭାରତର ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଏ। ପାକିସ୍ତାନ ୨୦୨୧ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଭାରତକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତକୁ ଫେଭରିଟ୍ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୨୦୨୨ ଏସିଆ କପ୍‌ରେ ଯେକୌଣସି ଫର୍ମାଟରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା।

Add Zee News as a Preferred Source

ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ୧୬ ଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି। ଭାରତ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୧୩ ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି, ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ କେବଳ ତିନୋଟି ଜିତିଛି। କଲମ୍ବୋରେ କିଏ ଜିତିବ ତାହା ଦେଖିବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ। ଗତ ବର୍ଷ ଏସିଆ କପରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ତିନିଥର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଫାଇନାଲ ସମେତ ଏହି ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଆର. ପ୍ରେମଦାସା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ସହଜ ହେବ ନାହିଁ।

କିପରି ରହିବ ପାଣିପାଗ
ବିବିସି ୱେଦର ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଥମେ ଫେବୃଆରୀ ୧୫ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାରୁ ୯ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାହା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଫେବୃଆରୀ ୧୫ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାରେ କଲମ୍ବୋରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ୫୧ ପ୍ରତିଶତ, ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରେ ୫୭ ପ୍ରତିଶତ, ରାତି ୮ଟାରେ ୬୫ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ରାତି ୯ଟାରେ ୪୫ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା। ତଥାପି, ବର୍ତ୍ତମାନର ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ସନ୍ଧ୍ୟା ୬:୩୦ ରେ, ଟସ୍ ସମୟରେ ବର୍ଷା ହେବାର ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୩୦ ସୁଦ୍ଧା, ସେହି ସମ୍ଭାବନା ୪୦ ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ରାତି ୮:୩୦ ସୁଦ୍ଧା, ଏହା ଆହୁରି ହ୍ରାସ ପାଇ ୨୭ ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଭଲ ଖବର ହେଉଛି ଯେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଆହୁରି ହ୍ରାସ ପାଉଛି।

କ୍ରିକେଟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାର୍ତ୍ତା
କୁହାଯାଏ ଯେ କଲମ୍ବୋରେ ପାଗ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ତଥାପି, ବିବିସି ୱେଦର ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନର ପାଗ ଏବଂ ବର୍ଷାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି, ଏହା ଘଟିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହା କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଖବର।

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha news
Odisha News: ଲାଞ୍ଜିଗଡ ଦକ୍ଷତା ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରର ଶତ ପ୍ରତିଶତ ନିଯୁକ୍ତି ସଫଳତା
India vs Pakistan
ଆଜି କଲମ୍ବୋରେ ମହା ଲଢେଇ: ଜାଣନ୍ତୁ କଣ କହୁଛି ଉଭୟ ଦଳର ରେକର୍ଡ
Top 10 News Headlines Odisha
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
Happy Mahashivratri
Shiv Ratri: ଆଜି ପବିତ୍ର ଶିବରାତ୍ରୀ, ରାତି ୧୦ଟାରେ ଉଠିବ ମହାଦ୍ୱୀପ
us attack on syria
ସିରିଆ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣ, ୧୫ ଦିନରେ ଆଇଏସଆଇଏସର ୧୦ ସ୍ଥାନରେ ଆକ୍ରମଣ