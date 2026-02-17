T20 World Cup 2026: ସୁପର ୮ରେ କାହା ସହ ଖେଳିବ ଭାରତ? ଜାଣନ୍ତୁ ସୂଚୀ ଓ ସ୍ଥାନ...

T20 World Cup 2026: ରବିବାର ଦିନ କଲମ୍ବୋର ଆର. ପ୍ରେମଦାସା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଗ୍ରୁପ୍ 'ଏ' ମୁକାବିଲାରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତ ସୁଗମ ଭାବରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସୁପର ଏଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛି।
Trending Photos
T20 World Cup 2026: ରବିବାର ଦିନ କଲମ୍ବୋର ଆର. ପ୍ରେମଦାସା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଗ୍ରୁପ୍ 'ଏ' ମୁକାବିଲାରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତ ସୁଗମ ଭାବରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସୁପର ଏଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛି।
ସୁପର ୮ରେ ଆଠଟି ଦଳ ରହିବେ ଯାହାକୁ ଚାରିଟି ଦଳକୁ ନେଇ ଦୁଇଟି ଗ୍ରୁପ୍ ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ବିଜୟ ସହିତ, ଭାରତ ଗ୍ରୁପ୍ ୧ ରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ବାକି ଅଛି।
ଗ୍ରୁପ୍ ୧ ରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ/ଜିମ୍ବାୱେ ସାମିଲ ହେବେ। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଚତୁର୍ଥ ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇନାହିଁ।
ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବ-ସିଡିଂ ଅନୁସାରେ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦଳ କେଉଁଠାରେ ଶେଷ କରିବ-ଟେବୁଲରେ ପ୍ରଥମ କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ-ଏହା ସୁପର ୮ର ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଯିବ।
ଯଦି ଏକ ପୂର୍ବ-ସିଡିଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୁଇଟିରେ ଶେଷ କରିବାରେ ସଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେବେ ଏହି କ୍ରମରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦଳ ଗ୍ରୁପ୍ ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଜିମ୍ବାୱେ ଉଭୟ ଗ୍ରୁପ୍ 'ବି'ରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଦୌଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି; ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ବାହ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି ଏବଂ ହାରିଛି, ଜିମ୍ବାୱେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି।
ଭାରତର ସୁପର ୮ ସୂଚୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନ:
1) ଭାରତ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଫେବୃଆରୀ ୨୨ରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ
2) ଭାରତ ବନାମ X2, ଫେବୃଆରୀ ୨୬ରେ ଚେନ୍ନାଇରେ
3) ଭାରତ ବନାମ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍, ମାର୍ଚ୍ଚ ୧ରେ କୋଲକାତାରେ