IND-W vs SA-W: ରବିବାର ବିଶ୍ୱକୁ ମିଳିବ ଏକ ନୂଆ ଚାମ୍ପିଅନ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଭାରତ-ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ

IND-W vs SA-W: ଆଇସିସି ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୫ର ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ନଭି ମୁମ୍ବାଇର ଡିୱାଇ ପାଟିଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଉଭୟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ପରସ୍ପରର ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଛନ୍ତି। 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Nov 01, 2025, 07:55 PM IST

IND-W vs SA-W Head-to-Head: ଆଇସିସି ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୫ର ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ନଭି ମୁମ୍ବାଇର ଡିୱାଇ ପାଟିଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଉଭୟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ପରସ୍ପରର ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଭାରତର ତୃତୀୟ ଟାଇଟଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ପ୍ରଥମ। ଉଭୟ ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେମିଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ସାତ ଥରର ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇଟଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଦୁଇ ଦଳର ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ।

ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ମହିଳା ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩୪ଟି ODI ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଛି। ଭାରତ ଏଥିରୁ ୨୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି, ଯେତେବେଳେ କି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୧୩ଟି ମ୍ୟାଚରେ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ରରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ୨୦୨୫ ବିଶ୍ୱକପର ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଲୌରା ଉଲଭାର୍ଡଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ଜିତିଥିଲା।

ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତ-ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ରେକର୍ଡ
ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛଅଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଦଳ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛନ୍ତି । ଭାରତ ତିନୋଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ କି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ବିଜୟ ପାଇଛି। ତଥାପି ଗତ ଦୁଇଟି ବିଶ୍ୱକପରେ, ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୨୦୨୨ ବିଶ୍ୱକପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ତିନି ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବିଶ୍ୱକପର ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମାନ ଫଳାଫଳ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ଟିକିଏ ଉପରେ ରହିଛି।

୨୦୨୫ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତଠାରୁ ଆଗରେ ରହିଛି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା 
୨୦୨୫ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସାତଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସାତଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ତିନୋଟିରେ ବିଜୟୀ ହେବାର ସଫଳ ହୋଇଛି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଫର୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ଆଗରେ ରହିଛି।

