Add Zee Business As A Preferred Source
App

FIFA 2026: ନେମାରଙ୍କ ଅବସର ପରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ, ଫୁଟବଲ ଜଗତରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋରଦାର!

FIFA 2026: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ,ବ୍ରାଜିଲିୟ ସୁପରଷ୍ଟାର ନେମାରଙ୍କ କ୍ଲବ୍ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ଏବେ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 09, 2026, 03:54 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 03:54 PM IST
FIFA 2026: ନେମାରଙ୍କ ଅବସର ପରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ, ଫୁଟବଲ ଜଗତରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋରଦାର!

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Ratha Yatra 2026: ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଉଡ଼ିଲା ଡ୍ରୋନ୍‌, ନୋ- ଫ୍ଲାଇଂ ଜୋନ୍‌ରେ...
Ratha Yatra 202636 min ago
2
Odisha news1 hr ago
3
Odia News1 hr ago
4
Hirakud Dam1 hr ago
5
Odisha vigilance2 hrs ago