FIFA 2026: ନେମାରଙ୍କ ଅବସର ପରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ, ଫୁଟବଲ ଜଗତରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋରଦାର!

FIFA 2026: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ,ବ୍ରାଜିଲିୟ ସୁପରଷ୍ଟାର ନେମାରଙ୍କ କ୍ଲବ୍ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ଏବେ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପର ରାଉଣ୍ଡ ୧୬ ରୁ ବ୍ରାଜିଲ ବିଦାୟ ନେବା ଏବଂ ତାରକାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅବସର ଘୋଷଣା ପରେ, ଏବେ ତାଙ୍କ କ୍ଲବ୍ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଦେଖାଦେଇଛି। ବ୍ରାଜିଲିୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନର କ୍ଲବ୍, ସାଣ୍ଟୋସ୍, ନେମାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଦିନର ଛୁଟି ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି।
୩୪ ବର୍ଷୀୟ ନେମାରଙ୍କ ସାଣ୍ଟୋସ୍ ସହିତ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ଆହୁରି ଛଅ ମାସ ବାକି ଅଛି। ତଥାପି, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ, ସେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ କ୍ଲବ୍ ସ୍ତରରେ ଖେଳିବେ କି ନାହିଁ। ଛୁଟି ପରେ ସାଣ୍ଟୋସ୍ ପରିଚାଳନା ନେମାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରି ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି।
କ’ଣ ନେମାର ଫୁଟବଲ୍ ରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସର ନେବେ? ନେମାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅତି କମରେ ୧୦ ଦିନ ଛୁଟି ଦିଆଯାଇଛି। ନ୍ୟୁୟର୍କ-ନ୍ୟୁ ଜର୍ସି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ନରୱେ ବିପକ୍ଷରେ ବ୍ରାଜିଲର ୨-୧ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରାଜୟ ପରେ ନେମାର ରବିବାର ତାଙ୍କର ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏ-ହି ପରାଜୟ ବ୍ରାଜିଲର ୨୦୨୬ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ସ୍ଥାନ ଶେଷ କରିଦେଲା।
କ’ଣ ବ୍ରାଜିଲ ଏବଂ ନେମାରଙ୍କ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା?
ବ୍ରାଜିଲର ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା ପରେ, ନେମାର ତାଙ୍କର ଅବସର ଘୋଷଣା କରି କହିଥିଲେ,"ମୁଁ ମୋର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି। ଏବେ ଏହି ଯାତ୍ରା ଶେଷ। ମୁଁ ଏଠାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ଏବଂ ଏହା ଏଠାରେ ଶେଷ ହୁଏ।" ବ୍ରାଜିଲର ପରାଜୟ ପରେ, ନେମାରଙ୍କ ପିତା ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ବାର୍ତ୍ତା ସେୟାର କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ କ୍ଲବ୍ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳିବା ଜାରି ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଜଣେ ପିତା ଭାବରେ, ମୋର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ଅଛି: ନେମାର, ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳ ଜାରି ରଖ। ପୁଣିଥରେ ନିଜ ପାଦରେ ବଲ୍ ଅନୁଭବ କର ଏବଂ ହସି ହସି ପଡ଼ିଆକୁ ଫେରିଯାଅ।"
କ’ଣ ବ୍ରାଜିଲ୍ ନରୱେ ବିପକ୍ଷରେ ହାରିଛି?
ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୫ ରେ ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନର କ୍ଲବ୍ ସାଣ୍ଟୋସକୁ ଫେରିଥିବା ନେମାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ୪୩ ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ବ୍ରାଜିଲର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ କାର୍ଲୋ ଆନସେଲୋଟି ଲଗାତାର ଆଘାତ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ତିନି ବର୍ଷର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅନୁପସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ନେମାରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଥିଲେ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ନେମାର ଏକ ବଦଳ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ନରୱେ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ପେନାଲ୍ଟି ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଫୁଟବଲ୍ ଜଗତ ଏବେ ଦେଖୁଛି ଯେ ନେମାର ତାଙ୍କର କ୍ଲବ୍ କ୍ୟାରିୟର ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି କି ଅବସର ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।