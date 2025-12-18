U19 Asia Cup ଫାଇନାଲରେ ପୁଣି ଥରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ? ଜାଣନ୍ତୁ ପୂରା ସମୀକରଣ

U19 Asia Cup 2025: ୨୦୨୫ ମସିହାର ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏସିଆ କପ୍ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀମାନେ ଏବେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ଫାଇନାଲରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ କି?
U19 Asia Cup 2025: ୨୦୨୫ ମସିହାର ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏସିଆ କପ୍ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀମାନେ ଏବେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ଫାଇନାଲରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ କି? ଯଦି ସେମିଫାଇନାଲ ଫଳାଫଳ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ହୁଏ ତେବେ ଦୁବାଇରେ ଆଉ ଏକ ହାଇଭୋଲଟେଜ୍ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମୁକାବିଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।
ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫର୍ମରେ ରହିଛି। ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଦଳ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଭାରତ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ୟୁଏଇରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ସିନିୟର ସ୍ତରରେ ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିସାରିଛି। ଏବେ ୮୧ ଦିନ ପରେ ଜୁନିଅର ଦଳ ପାଖରେ ସମାନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି।
୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ର ସେମିଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଲାଇନଅପ୍ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଡିସେମ୍ବର ୧୯ ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପରସ୍ପର ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଡିସେମ୍ବର ୧୯ ତାରିଖରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ବାଂଲାଦେଶ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବ। ଉଭୟ ମ୍ୟାଚ୍ ସମାନ ଦିନରେ ଖେଳାଯିବ।
ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହେବକି ଫାଇନାଲ?
ଯଦି ଭାରତୀୟ ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ପରାସ୍ତ କରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପାକିସ୍ତାନ ବାଂଲାଦେଶକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ଡିସେମ୍ବର ୨୧ ତାରିଖରେ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ପରସ୍ପର ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ କେବଳ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ।
ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଥରେ ପରସ୍ପରର ସାମ୍ନା କରିସାରିଛନ୍ତି। ଡିସେମ୍ବର ୧୪ ତାରିଖରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୯୦ ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତ ୪୬.୧ ଓଭରରେ ୨୪୦ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଆରନ୍ ଜର୍ଜ ୮୫ ରନ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କି କନିଷ୍କ ଚୌହାନ ୪୬ ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ।
ଟାର୍ଗେଟର ପିଛା କରି ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ଚାପରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ୧୫୦ ରନ୍ରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ କନିଷ୍କ ଚୌହାନ ଏବଂ ଦୀପେଶ ଦେବେନ୍ଦ୍ରନ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ୩ଟି ଲେଖାଁଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। କିଷନ୍ ସିଂହ ୨ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କି ଯୁବ ବୋଲର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।
