IND vs PAK Match: ଆଜି ପାକିସ୍ତାନ ସହ ହାତ ମିଳାଇବ ଭାରତ? ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ICC ର ନିୟମ...

IND vs PAK Match: ଆଜି କଲମ୍ବୋରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବାକୁ ଯାଉଛି। ଫ୍ୟାନ୍ସମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଆଜିର ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ କେ ପୂର୍ବ ପରି ଉଭୟ ଦଳର ଖେଳାଳିମାନେ ହାତ ମିଳାଇବେ କି ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳୀ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ହାତ ନମିଳାଇବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେସ୍ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ, ଉଭୟ ଅଧିନାୟକ ହାତ ମିଳାଇବା ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।
Trending Photos
IND vs PAK Match: ଆଜି କଲମ୍ବୋରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବାକୁ ଯାଉଛି। ଫ୍ୟାନ୍ସମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଆଜିର ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ କେ ପୂର୍ବ ପରି ଉଭୟ ଦଳର ଖେଳାଳିମାନେ ହାତ ମିଳାଇବେ କି ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳୀ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ହାତ ନମିଳାଇବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେସ୍ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ, ଉଭୟ ଅଧିନାୟକ ହାତ ମିଳାଇବା ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସଲମାନ ଆଗାଙ୍କୁ ପଚରାଯିବାରୁ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଏହି ବିଷୟରେ କୌଣସି ମତାମତ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଖେଳ ସମୟରେ ଫିଲ୍ଡ ଉପରେ ଏହା ଦେଖିବେ। ଭାରତର ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ହାତ ମିଳାଇବା ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଥିଲେ, "ତୁମେ କାଲି ଜାଣିପାରିବ।"
ତେବେ ପହଲଗାମ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର କିଛି ମାସ ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ହାତ ନମିଳାଇବା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଥିଲା। ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ସମେତ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ, ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇ ନାହାଁନ୍ତି। ଯାହାକି ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (PCB) ପସନ୍ଦ କରିନଥିଲା।
ଅନେକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, PCB ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୋହସିନ ନକଭି ICC ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ହାତ ମିଳାଇବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କୌଣସି T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ ନାହିଁ। ତଥାପି, ICC PCB ର ଦାବିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମନା କରିଦେଇଛି, ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କହିଛି ଯେ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ହାତ ମିଳାଇବା ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାର କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ଦଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।
ALSO READ: Petrol Diesel Price: ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର, ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଲିଟର ପିଛା ତେଲ ଦର...
ICC ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ କ’ଣ ହାତ ମିଳାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ?
ମେଲବର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ଲବର କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ଲବ୍ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଭଦ୍ର ହେବାକୁ ଏବଂ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିବା ବେଳେ, ଏପରି କୌଣସି କଠୋର ନିୟମ ନାହିଁ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଏକ ଦଳ କିମ୍ବା ଏହାର ଖେଳାଳିମାନେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଦଳ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇବା ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି। ତେଣୁ, କଲମ୍ବୋରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରମାନେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି।