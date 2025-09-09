Sanju Samson: ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ ଖେଳିବେ କି ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ? ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଦେଲେ ଏହି ବଡ଼ ବୟାନ

Sanju Samson playing XI: ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ 10 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ UAE ବିପକ୍ଷରେ ହେବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ଖେଳ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି।
Trending Photos
Suryakumar Yadav On Sanju Samson: ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୧୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ୟୁଏଇ ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମନରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ କି ନାହିଁ। ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କିଛି କହି ନଥିଲେ।
ସାମସନକୁ ନେଇ ଏହି ଜବାବ ଦେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ?
ଏହା ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଶୁବମନ ଗିଲ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ଓପନିଂ କରିବେ ଏବଂ ମଧ୍ୟକ୍ରମରେ ସଞ୍ଜୁଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ କିଛି ବିଶେଷ ରହିନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସାମସନଙ୍କ ଭଲ ଯତ୍ନ ନିଆଯିବ। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ପଚରା ଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନକୁ ମେସେଜ କରିବି। ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଯତ୍ନ ନେଉଛୁ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆମେ କାଲି ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ।
ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିନାୟକ ଦେଇଥିଲେ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରେ ଶେଷ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଖେଳିଥିଲା। ସେହି ସିରିଜରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଇନିଂସ୍ ଓପନ କରିଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ଖେଳାଳିମାନେ ଏକାଠି ଖେଳି ନାହାଁନ୍ତି କିନ୍ତୁ IPLରେ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ଦଳ ଭାବରେ ଆମେ ଜାନୁଆରୀ-ଫେବୃଆରୀରେ ଏକାଠି ଏକ ସିରିଜ୍ ଖେଳିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଖେଳାଳୀ ମାନେ IPLରେ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଫର୍ମାଟ୍ ଚାଲିଥିଲା। ଜୁନ୍ ପରେ ଆମେ ଏକାଠି କୌଣସି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଆମେ ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ଏବଂ ଦେଖିବୁ କାଲିଠାରୁ କିପରି ହେବ।
ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ
ଭାରତ ୧୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଦୁବାଇରେ ଆୟୋଜକ UAE ବିପକ୍ଷରେ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ରେ ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଗ୍ରୁପ୍ Aରେ ଭାରତ ସହିତ ପାକିସ୍ତାନ, ଓମାନ ଏବଂ UAEର ଦଳ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମଗ୍ର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସବୁଠାରୁ ହାଇଭୋଲଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୪ରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ୧୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଭାରତ ଓମାନ ବିପକ୍ଷରେ ଶେଷ ଗ୍ରୁପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଏହି ସମୟରେ ସୁପର-୪ ମ୍ୟାଚ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦ ରୁ ଖେଳାଯିବ ଏବଂ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ରେ ଖେଳାଯିବ।