Virat Kohli: ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପରେ ଖେଳିବେ କି ନାହିଁ ବିରାଟ କୋହଲି? କୋଚ୍ ଦେଲେ ସିଧା ଜବାବ

Virat Kohli: ବିରାଟଙ୍କର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫର୍ମ ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଲଗାତାର ଉଠାଯାଉଛି ଯେ କ’ଣ ବିରାଟ ୨୦୨୭ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଖେଳିବେ? ଏବେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ପିଲାଦିନର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ରାଜକୁମାର ଶର୍ମା ANI ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି।

 

Dec 25, 2025, 05:23 PM IST

Rajkumar Sharma On Virat Kohli

Rajkumar Sharma On Virat Kohli: ବିରାଟ କୋହଲି ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ ଶତକ ସହ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆନ୍ଧ୍ର ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୧୩୧ ରନ୍‌ର ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟୀ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମାତ୍ର ୩୮ତମ ଓଭରରେ ୨୯୯ ରନ୍‌ର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରି ନେଇଥିଲା। ବିରାଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜବରଦସ୍ତ ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍‌ରେ ଦୁଇଟି ଶତକ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ।

ବିରାଟଙ୍କର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫର୍ମ ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଲଗାତାର ଉଠାଯାଉଛି ଯେ କ’ଣ ବିରାଟ ୨୦୨୭ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଖେଳିବେ? ଏବେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ପିଲାଦିନର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ରାଜକୁମାର ଶର୍ମା ANI ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। କୋଚ୍ ରାଜକୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିରାଟ ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ।  

ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ANI ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି କୋଚ୍ ରାଜକୁମାର ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, "ସେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଦିଲ୍ଲୀର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ। ସେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ସେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସବୁଠାରୁ ସ୍ଥିର ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଏବଂ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ।"

ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ୧୩୧ ରନର ଇନିଂସ ଖେଳି ବିରାଟ କୋହଲି ତାଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ A କ୍ୟାରିୟରର ୫୮ତମ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହା ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ଲିଷ୍ଟ A କ୍ରିକେଟରେ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଶତକ ଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ବିରାଟ ନିଜ ଲିଷ୍ଟ A କ୍ୟାରିୟରରେ ୧୬,୦୦୦ ରନ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ବିରାଟ ଏବେ ଲିଷ୍ଟ A କ୍ରିକେଟରେ ୩୩୦ ଇନିଂସରେ ୧୬,୧୩୦ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଭାରତ ପାଇଁ ଏହି ଫର୍ମାଟରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ କରିବାର ରେକର୍ଡ ରଖିଛନ୍ତି। ସଚିନ୍ ଏହି ଫର୍ମାଟରେ ୨୧,୯୯୯ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି।

ବିରାଟ କୋହଲି ଡିସେମ୍ବର ୨୬ ତାରିଖରେ ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ। ଦିଲ୍ଲୀ ଜୟପୁରର ସୱାଇ ମାନ ସିଂହ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଗୁଜରାଟ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ। ଦିଲ୍ଲୀ ବନାମ ଗୁଜରାଟ ମ୍ୟାଚ୍ ସକାଳ ୯:୦୦ ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।

Also Read: Vijay Hazare Trophy 2025: ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ ଚମକିଲେ ବିରାଟ-ରୋହିତ, ଉଭୟ ଶତକ ଲଗାଇ କଲେ ଏହି ବିଶେଷ ରେକର୍ଡ

