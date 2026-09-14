Womens Asia Cup 2026: ମୋହସିନ ନକଭୀଙ୍କ ହାତରୁ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କଲାନି ଭାରତ

Womens Asia Cup 2026: ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଫାଇନାଲରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ୭୨ ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଭାରତ ରେକର୍ଡ ଅଷ୍ଟମ ଥର ପାଇଁ ଟ୍ରଫି ହାସଲ କରିଛି। ତଥାପି, ମ୍ୟାଚ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ଘଟଣା କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା । ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଏସୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ (ACC) ର ସଭାପତି ତଥା ପାକିସ୍ତାନର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହସିନ୍ ନକଭିଙ୍କ ଠାରୁ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା।
ବର୍ତ୍ତମାନ, ବିସିସିଆଇ (BCCI) ସମ୍ପାଦକ ଦେବାଜିତ୍ ସାଇକିଆ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମହିଳା ଦଳର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗତ ବର୍ଷ ପୁରୁଷ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ଆଭିମୁଖ୍ୟର ସମର୍ଥନରେ ଥିଲା। ସେ କହିଲେ, "ମହିଳା ଦଳ ଗତ ବର୍ଷ ପୁରୁଷ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଏକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି।"
ବିସିସିଆଇ ସମ୍ପାଦକ ଦେବାଜିତ୍ ସାଇକିଆ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ମୋହସିନ୍ ନକଭିଙ୍କ ଠାରୁ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ବିକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ACC ଉପ-ସଭାପତି ଖାଲିଦ୍ ଅଲ୍ ଜାରୁନିଙ୍କୁ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିକଳ୍ପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ବିଜୟୀ ଦଳର ବୋର୍ଡର ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, ନକଭି ଉଭୟ ବିକଳ୍ପକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜେ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅଟଳ ରହିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା।
ବିସିସିଆଇ ସମ୍ପାଦକ ଦେବାଜିତ୍ ସାଇକିଆ କହିଛନ୍ତି, "ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ବହୁ-ଦେଶୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବା ଉଚିତ୍, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସର୍ତ୍ତକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବୁ।"
ବିସିସିଆଇ (BCCI) ସମ୍ପାଦକ ଦେବାଜିତ୍ ସାଇକିଆ କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇନାହିଁ। ଆମ ଦେଶ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସାମରିକ ସଂଘର୍ଷ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ତେଣୁ, ଭାରତର ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଜଣେ ନେତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ।" ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ସମୟରେ ମୋହସିନ୍ ନକଭି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେ ବିସିସିଆଇ ଉପ-ସଭାପତି ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଳା, ସମ୍ପାଦକ ଦେବାଜିତ୍ ସାଇକିଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ବସିଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ, ନକଭି ମଞ୍ଚକୁ ଆସି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଅଧିନାୟିକା ଚାମାରି ଆଥାପାଥୁଙ୍କୁ ରନର୍-ଅପ୍ ଚେକ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଉତ୍ସବ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ନକଭିଙ୍କ ଠାରୁ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା।
ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିବା ପରେ, ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା (Asian Games) ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି। ଜାପାନର ଆଇଚି (Aichi) ପ୍ରିଫେକ୍ଚରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଦଳ ଯାତ୍ରା କରିବ। ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୮, ୨୦ ଏବଂ ୨୨ ତାରିଖରେ ନିଜର ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଦେବାଜିତ୍ ସାଇକିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବା ହିଁ ଦଳର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେ କହିଲେ, "ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ସହିତ ଭାରତ ଫେରିବା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ହିଁ ଆମର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।" ସାଇକିଆ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିବାଦ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ, "ଆମ ଦଳ ନିଜର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଚମତ୍କାର ଭାବେ ଜିତିଛି; ଏହା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ କମାଇବ ନାହିଁ।" ସାଇକିଆ ଭାରତରେ ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏବଂ ଅଗ୍ରଗତି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ; ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ, ଦେଶରେ ଏହି ଖେଳ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି ଏବଂ ଏସିଆ କପ୍ରେ ଦଳର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏହାର ଏକ ଉତ୍ତମ ଉଦାହରଣ ।