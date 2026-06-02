Women’s T20 World Cup 2026: ଏହି ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍...

Women’s T20 World Cup 2026: ଚଳିତ ବର୍ଷ, ICC ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖୁବ୍ ଶିଘ୍ର ଆୟୋଜିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଜୁନ୍ ୧୨ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଏହି ଇଭେଣ୍ଟ ସମୟରେ ମୋଟ ୩୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।
Women’s T20 World Cup 2026: ୨୦୨୬ ଆଇପିଏଲ୍ ଶେଷ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଏବେ ସମସ୍ତେ ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପୁରୁଷ ଦଳ ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲା, ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ମହିଳା ଦଳଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଶା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ICC ମେଗା-ଇଭେଣ୍ଟ ଜୁନ୍ ୧୨ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏବଂ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଜୁଲାଇ ୫ରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଏଥର, ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଆୟୋଜନ ଦାୟିତ୍ୱ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ୱେଲ୍ସ ଉପରେ ରହିଛି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଏହି ସିଜନରେ ମୋଟ ୧୨ଟି ଦଳ ଟାଇଟଲ୍ ପାଇଁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ ମୋଟ ୩୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ, ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ରୋମାଞ୍ଚକର ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଏକ ସିରିଜ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ୨ଟି ଗ୍ରୁପରେ ବିଭକ୍ତ ଦଳ:
୨୦୨୬ ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ରେ ମୋଟ ୧୨ଟି ଦଳ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦୁଇଟି ଗ୍ରୁପରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ICC ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ, ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପୁଣି ଥରେ ସମାନ ଗ୍ରୁପରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ମୁକାବିଲା ଜୁନ୍ ୧୪ ରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ପାକିସ୍ତାନ(Pakistan), ବାଂଲାଦେଶ, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସହିତ ଗ୍ରୁପ୍ ୧ ରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡକୁ ଗ୍ରୁପ୍ ୨ ରେ ରଖାଯାଇଛି।
ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ:
ତାରିଖ | ମ୍ୟାଚ୍
-ଜୁନ୍ ୧୪, ୨୦୨୬ | ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ
-ଜୁନ୍ ୧୭, ୨୦୨୬ | ଭାରତ ବନାମ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ୍ସ
-ଜୁନ୍ ୨୧, ୨୦୨୬ | ଭାରତ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା
-ଜୁନ୍ ୨୫, ୨୦୨୬ | ଭାରତ ବନାମ ବାଂଲାଦେଶ
-ଜୁନ୍ ୨୮, ୨୦୨୬ | ଭାରତ ବନାମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ
ମହିଳା T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ କେଉଁ ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳାଯିବ?
ମହିଳା T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ନିଜ ନିଜ ଗ୍ରୁପ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବେ। ଦୁଇଟି ଗ୍ରୁପ୍ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୁଇଟି ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବେ। ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଲଢ଼ିବ।
ମହିଳା T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠାରେ ଖେଳାଯିବ?
ମହିଳା T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ୱେଲ୍ସର ସାତଟି ସ୍ଥାନରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଲର୍ଡସ୍, ଦି ଓଭାଲ୍, ଏଜବାଷ୍ଟନ୍, ଓଲ୍ଡ ଟ୍ରାଫୋର୍ଡ, ହେଡିଙ୍ଗଲି, ଦି ରୋଜ୍ ବୋଲ୍ ଏବଂ ବ୍ରିଷ୍ଟଲ୍ କାଉଣ୍ଟି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଲର୍ଡସ୍ ରେ ଖେଳାଯିବ।
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଭାବରେ ଖେଳିବେ:
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ ୨୦୨୪ ରେ ମହିଳା T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲା। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଦଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଛଅ ଥର ଟାଇଟଲ ଜିତିଛି, ଯେତେବେଳେ କି ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥରେ ଲେଖା ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି।