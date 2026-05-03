Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3202299
Zee OdishaOdisha SportsWomen’s T20 World Cup 2026: ହରଲିନଙ୍କଠାରୁ ଅମନଜୋତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, T20 ବିଶ୍ୱକପରେ ଟିମ୍ ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ଏହି ୫ ବଡ଼ ଖେଳାଳି...

Women’s T20 World Cup 2026: ହରଲିନଙ୍କଠାରୁ ଅମନଜୋତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, T20 ବିଶ୍ୱକପରେ ଟିମ୍ ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ଏହି ୫ ବଡ଼ ଖେଳାଳି...

Women’s T20 World Cup 2026: ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଆଗାମୀ ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି, ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କୁ ଉପ-ଅଧିନାୟିକା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେପରିକି ପ୍ରତୀକା ରାୱଲ, ହରଲିନ୍ ଦେଓଲ, ସ୍ନେହ ରାଣା, ଅମନଜୋତ କୌର ଏବଂ ଉମା ଛେତ୍ରୀ। ଏହି ନାମଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଗତ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍, ୨୦୨୪ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ୧୫ ଜଣିଆ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ସୁଯୋଗ ପାଇନାହାଁନ୍ତି।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: May 03, 2026, 08:05 AM IST

Trending Photos

Women’s T20 World Cup 2026: ହରଲିନଙ୍କଠାରୁ ଅମନଜୋତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, T20 ବିଶ୍ୱକପରେ ଟିମ୍ ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ଏହି ୫ ବଡ଼ ଖେଳାଳି...

Women’s T20 World Cup 2026: ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଆଗାମୀ ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି, ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କୁ ଉପ-ଅଧିନାୟିକା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେପରିକି ପ୍ରତୀକା ରାୱଲ, ହରଲିନ୍ ଦେଓଲ, ସ୍ନେହ ରାଣା, ଅମନଜୋତ କୌର ଏବଂ ଉମା ଛେତ୍ରୀ। ଏହି ନାମଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଗତ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍, ୨୦୨୪ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ୧୫ ଜଣିଆ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ସୁଯୋଗ ପାଇନାହାଁନ୍ତି।

ପ୍ରତୀକା ରାୱଲ
ଆଗାମୀ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ୨୫ ବର୍ଷୀୟ ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବା ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ ପରଠାରୁ ସେ ସର୍ବଦା ପ୍ରଶଂସନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଆସିଛନ୍ତି। ତଥାପି, ସେ ଦେଶ ପାଇଁ ମହିଳା ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେବ୍ୟୁ କରିନାହାଁନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନିରନ୍ତର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଆଶା ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ୧୫ ଜଣିଆ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ହୋଇନାହିଁ।

ହରଲିନ୍ ଦେଓଲ୍‌: 
ହରଲିନ୍ ଦେଓଲ୍‌ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍‌ ଏବଂ ବୋଲର। ଏହି ଲେଖା ସୁଦ୍ଧା, ସେ ଦେଶ ପାଇଁ ୨୮ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, ୨୦ ଇନିଂସ୍‌ରେ ୩୧୧ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ନଅ ଇନିଂସ୍‌ରେ ଛଅଟି ୱିକେଟ୍‌ ନେଇଛନ୍ତି।

Add Zee News as a Preferred Source

ସ୍ନେହ ରାଣା:
ସ୍ନେହ ରାଣାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥର ଦଳରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଲେଖା ସୁଦ୍ଧା, ସେ ଦେଶ ପାଇଁ ମୋଟ ୩୧ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍‌ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ୨୪.୧୫ ହାରରେ ୩୧ ଇନିଂସ୍‌ରେ ୨୬ଟି ୱିକେଟ୍‌ ନେଇଛନ୍ତି।

ଅମନଜୋତ୍ କୌର:
ଅମନଜୋତ୍ କୌରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ୍‌ରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ଆହତ ହୋଇଥିବାର ଖବର ମିଳୁଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଛି। ଅମନଜୋତ୍‌ଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୨୦୨୪ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା।

ଉମା ଛେତ୍ରୀ: 
ଉମା ଛେତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏଥର ସ୍ଥାନ ପାଇପାରି ନାହାଁନ୍ତି। ଛେତ୍ରୀ ଦେଶ ପାଇଁ ସାତଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଚାରି ଇନିଂସରେ କେବଳ ୩୭ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଗତ ଥର ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା।

୨୦୨୪ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଏହିପରି ଥିଲା:

ପ୍ରତିକା ରାୱଲ, ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା, ହରଲିନ୍ ଦେଓଲ, ହରମନପ୍ରୀତ କୌର (Captain), ଜେମିମାହ ରଡ୍ରିଗ୍ସ, ରିଚା ଘୋଷ (ୱିକେଟକିପର), ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା, ସ୍ନେହ ରାଣା, ରାଧା ଯାଦବ, କ୍ରାନ୍ତି ଗୌଡ, ରେଣୁକା ସିଂହ ଠାକୁର, ଅରୁନ୍ଧତୀ ରେଡ୍ଡୀ, ଅମନଜୋତ କୌର, ଉମା ଛେତ୍ରୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଚରଣୀ।

୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ୧୫ ଜଣିଆ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ହେଉଛି:

ହରମନପ୍ରୀତ କୌର (ଅଧିନାୟିକା), ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା (ଉପ-ଅଧିନାୟିକା), ଶଫାଲି ବର୍ମା, ଜେମିମାହ ରଡ୍ରିଗ୍ସ, ଭାରତୀ ଫୁଲମାଲି, ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା, ରିଚା ଘୋଷ (ଉଇକେଟକିପର), ଶ୍ରୀ ଚରଣୀ, ୟସ୍ତିକା ଭାଟିଆ (ଉଇକେଟକିପର), ନନ୍ଦିନୀ ଶର୍ମା, ଅରୁନ୍ଧତୀ ରେଡ୍ଡୀ, ରେଣୁକା ଠାକୁର, କ୍ରାନ୍ତି ଗୌଡ଼, ଶ୍ରେୟଙ୍କା ପାଟିଲ ଏବଂ ରାଧା ଯାଦବ।

୨୦୨୬ ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ସୂଚୀ: 
ଜୁନ୍ ୧୪: ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ
ଜୁନ୍ ୧୭: ଭାରତ ବନାମ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍
ଜୁନ୍ ୨୧: ଭାରତ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା
ଜୁନ୍ ୨୫: ଭାରତ ବନାମ ବାଂଲାଦେଶ
ଜୁନ୍ ୨୮: ଭାରତ ବନାମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ

About the Author
author img
Priyambada Rana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

ShaktiShree App
ShaktiShree App: ଆସିଲା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କବଚ 'ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ' ଆପ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି କରିବେ ବ
Jitu Munda Case
Jitu Munda Case: କଙ୍କାଳ କାନ୍ଧେଇବା ଘଟଣା, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠ
Mahanadi Water Dispute
Mahanadi Water Dispute: ମହାନଦୀରେ ଋତୁକାଳୀନ ପ୍ରବାହ ତଥ୍ୟ ନେଇ ଚିନ୍ତାପ୍ରକଟ, ୩୦ରେ ପରବର୍ତ୍ତ
Top 10 News Headlines
Top 10 News Headlines: କାଙ୍କେର ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ମାଓ ହିଂସାକାଣ୍ଡ, ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର
Bargi Cruise Tragedy
Bargi Cruise Tragedy: ଜବଲପୁର ବର୍ଗୀ ଡ୍ୟାମ କ୍ରୁଜ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ମାମଲା, ଏତେ ଖୋଜିଲା ପ