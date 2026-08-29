FIH Hockey World Cup: ବିଶ୍ୱକପରେ ଚମକିଲେ ମହିଳା ଟିମ୍, ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା

FIH Hockey World Cup: FIH ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଟିମକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ଉପହାର ଦେଇଛି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଐତିହାସିକ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିବା ପରେ, ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଦଳ ପାଇଁ ମୋଟ ୫୦ ଲକ୍ଷ ନଗଦ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଗୁରୁବାର ଆମଷ୍ଟେଲଭିନରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଶ୍ୱର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ଜର୍ମାନୀକୁ ୩-୧ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଶେଷ କରିଛି।
ଅଧିନାୟକ ସାଲିମା ଟେଟେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଦଳ ପାଞ୍ଚ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ (୫୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ) ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ରେକର୍ଡ କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ, ୧୯୭୪ ମସିହାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା। ସମଗ୍ର ଅଭିଯାନରେ ଦଳର ଲଢ଼ୁଆ ମନୋଭାବ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଥିଲା; ସମଗ୍ର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସେମାନେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଦଳ - ଚୀନ୍, ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ -କୁ ଡ୍ର କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ, ସେମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୬-୧ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ସୋଏର୍ଡ ମାରିଜନେଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଜର୍ମାନୀ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ବିଜୟ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଶେଷ କରିଥିଲେ।
ଏହି ପୁରସ୍କାର ଅଧୀନରେ, ଦଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଦଳର ପ୍ରଗତିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ମିଳିବ। ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ସଭାପତି ଦିଲୀପ ତିର୍କୀ ମହିଳା ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତିର୍କୀ ସମଗ୍ର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଜାନେକେ ସ୍କୋପମ୍ୟାନଙ୍କ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ସ୍ଥିରତା ଏବଂ କେବେ ମରିବାକୁ ନ ଥିବା ମନୋଭାବକୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ନଗଦ ପୁରସ୍କାର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଆହୁରି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ।
ଦିଲୀପ ତିର୍କୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଏହା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ଫଳାଫଳ। ୫୨ ବର୍ଷ ପରେ ବିଶ୍ୱକପରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିବା ସମଗ୍ର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିବା ଦଳର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଲଢ଼ୁଆ ମନୋଭାବର ପ୍ରମାଣ। ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ, ମୁଁ ଦଳ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ପାଇଁ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନଗଦ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରି ଆନନ୍ଦିତ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏହା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଖେଳକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତରକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ।"
ଏହି ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ପରେ, ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଟିମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା। ଦଳ ପୂର୍ବ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଜିତିଥିବା କାଂସ୍ୟ ପଦକରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଭାରତକୁ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ପୁଲ୍ ବିରେ ଜାପାନ, ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସିଙ୍ଗାପୁର, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଏବଂ ଉଜବେକିସ୍ତାନ ସହିତ ରଖାଯାଇଛି।