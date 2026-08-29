Add Zee Business As A Preferred Source
App

FIH Hockey World Cup: ବିଶ୍ୱକପରେ ଚମକିଲେ ମହିଳା ଟିମ୍, ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା

FIH Hockey World Cup: ମହିଳା ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଐତିହାସିକ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିବା ପରେ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ୫୦ ଲକ୍ଷ ନଗଦ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳି ଏବଂ ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ? ଆସନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 29, 2026, 08:20 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 08:20 PM IST
FIH Hockey World Cup: ବିଶ୍ୱକପରେ ଚମକିଲେ ମହିଳା ଟିମ୍, ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା
Image Credit: ଦିଲୀପ ତିର୍କୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, &quot;ଏହା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ଫଳାଫଳ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
MMDR ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ନେଇ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ନବୀନ, ଜବାବ ଦେଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର
2
3
4
5