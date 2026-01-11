IND vs NZ: ହିଟ୍ ମ୍ୟାନଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ରୋହିତ ଶର୍ମା...

ସେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଦୁଇଟି ଛକା ମାରି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୨୯ ବଲ୍ ରୁ ୨୬ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ତିନୋଟି ଚୌକା ଏବଂ ଦୁଇଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ସେ ଏକ ବଡ଼ ଇନିଂସରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ୫୦ ଓଭରରେ ୮ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୩୦୦ ରନ୍ କରିଥିଲା।
Trending Photos
IND vs NZ: ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଦିବସୀୟ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଜାନୁଆରୀ ୧୧ ତାରିଖ ତଥା ଆଜି ବରୋଦାରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ରୋହିତ ଶର୍ମା(Rohit Sharma) ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଏକ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ହିଟ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଏହି ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ କରି ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
ରୋହିତ ଶର୍ମା ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି:
ରୋହିତ ଶର୍ମା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ୬୫୦ ଛକା ମାରିବାରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ରୋହିତଙ୍କ ନାମରେ ୬୪୮ ଛକା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଦୁଇଟି ଛକା ମାରି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୨୯ ବଲ୍ ରୁ ୨୬ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ତିନୋଟି ଚୌକା ଏବଂ ଦୁଇଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ସେ ଏକ ବଡ଼ ଇନିଂସରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ୫୦ ଓଭରରେ ୮ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୩୦୦ ରନ୍ କରିଥିଲା।
ROHIT SHARMA - 650 SIXES IN INTERNATIONAL CRICKET.
ONE & ONLY HITMAN pic.twitter.com/ENstT40dz6
— Johns. (@CricCrazyJohns) January 11, 2026
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ହିଟ୍ ମ୍ୟାନ୍ କ୍ରିସ୍ ଗେଲଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଏବେ ଏକଦିବସୀୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ହିଟମ୍ୟାନ୍ ଏବେ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ODIରେ ୨୨୯ ଛକା ମାରି ସାରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ଗେଲ୍ ଏବେ ୩୨୮ ଛକା ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଯାଇଛନ୍ତି।