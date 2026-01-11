Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3071086
Zee OdishaOdisha SportsIND vs NZ: ହିଟ୍ ମ୍ୟାନଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ରୋହିତ ଶର୍ମା...

IND vs NZ: ହିଟ୍ ମ୍ୟାନଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ରୋହିତ ଶର୍ମା...

ସେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଦୁଇଟି ଛକା ମାରି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୨୯ ବଲ୍ ରୁ ୨୬ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ତିନୋଟି ଚୌକା ଏବଂ ଦୁଇଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ସେ ଏକ ବଡ଼ ଇନିଂସରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ୫୦ ଓଭରରେ ୮ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୩୦୦ ରନ୍ କରିଥିଲା।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Jan 11, 2026, 08:31 PM IST

Trending Photos

IND vs NZ: ହିଟ୍ ମ୍ୟାନଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ରୋହିତ ଶର୍ମା...

IND vs NZ: ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଦିବସୀୟ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଜାନୁଆରୀ ୧୧ ତାରିଖ ତଥା ଆଜି ବରୋଦାରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ରୋହିତ ଶର୍ମା(Rohit Sharma) ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଏକ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ହିଟ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଏହି ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ କରି ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।

ରୋହିତ ଶର୍ମା ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି:
ରୋହିତ ଶର୍ମା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ୬୫୦ ଛକା ମାରିବାରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ରୋହିତଙ୍କ ନାମରେ ୬୪୮ ଛକା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଦୁଇଟି ଛକା ମାରି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୨୯ ବଲ୍ ରୁ ୨୬ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ତିନୋଟି ଚୌକା ଏବଂ ଦୁଇଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ସେ ଏକ ବଡ଼ ଇନିଂସରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ୫୦ ଓଭରରେ ୮ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୩୦୦ ରନ୍ କରିଥିଲା।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ହିଟ୍ ମ୍ୟାନ୍ କ୍ରିସ୍ ଗେଲଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଏବେ ଏକଦିବସୀୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ହିଟମ୍ୟାନ୍ ଏବେ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ODIରେ ୨୨୯ ଛକା ମାରି ସାରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ଗେଲ୍ ଏବେ ୩୨୮ ଛକା ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଯାଇଛନ୍ତି।

About the Author
author img
Priyambada Rana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Ind Vs NZ match
IND vs NZ: ହିଟ୍ ମ୍ୟାନଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ରୋହିତ ଶର୍ମା...
NALCO GET Recruitment 2026
NALCO GET Recruitment 2026: ନାଲକୋରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପଦବୀ ପାଇଁ ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି, ଦରମା ଲକ୍ଷେ ୪
Economics Crisis
Economics Crisis: ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ଝଟକା...ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଚିକେନ କିଲୋ ୮୪୦, ଚାଉଳ କିଲୋ ୩୨୦
Odia News
ଅଭିନେତା ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କ ୨ୟ ବିବାହ ପରେ ମାନାଙ୍କ ଏହି ଫଟୋକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ
Army jawan Pramod Jadhav
ମାତ୍ର ଆଠ ଘଣ୍ଟା ପୁର୍ବରୁ ବାପା ହେବାର ମିଳିଲା ସୌଭାଗ୍ୟ...ଡ଼ାକ ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଗଲା ଯବାନଙ