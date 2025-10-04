Advertisement
WTC Points Table: ଭାରତ-ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ କିପରି ରହିଛି ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ? ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ

WTC Points Updated Table: ଶୁବମନ ଗିଲଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍‌କୁ ଏକ ଇନିଂସ ଏବଂ ୧୪୦ ରନ୍‌ରେ ସହଜରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ରହିଛି ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ।  

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Oct 04, 2025, 03:52 PM IST

WTC Points Updated Table
WTC Points Updated Table: ଶୁବମନ ଗିଲଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍‌କୁ ଏକ ଇନିଂସ ଏବଂ ୧୪୦ ରନ୍‌ରେ ସହଜରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍‌ ମାତ୍ର ଅଢ଼େଇ ଦିନରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍‌କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଅଧିକ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥିଲା।

ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଏତେ ବଡ଼ ବିଜୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ସ୍ଥାନ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ଭାରତ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ତଥାପି ଭାରତର ବିଜୟ ପ୍ରତିଶତରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ପଏଣ୍ଟ ୫୫.୫୬ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ୨୦୨୫-୨୭ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଚକ୍ରରେ ଭାରତ ଛଅଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ତିନୋଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି, ଦୁଇଟିରେ ପରାଜିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଡ୍ର ରହିଛି। ଭାରତର ଏବେ ବିଜୟ ପ୍ରତିଶତ ୪୦ ରହିଛି।

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ମାନ୍ୟତାରେ ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି। ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ତିନୋଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି ଏବଂ ବିଜୟ ପ୍ରତିଶତ ୧୦୦.୦୦ ରହିଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ତାଲିକାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳିଥିବା ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଜିତିଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ବିଜୟ ପ୍ରତିଶତ ବର୍ତ୍ତମାନ ୬୬.୬୭ ରହିଛି। ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ହାର ହାରିବା ପରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି।

ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ପରେ ଭାରତ ବନାମ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ:

