Yashasvi Jaiswal ODI Century: ନିଜର ପ୍ରଥମ ODI ଶତକ ହାସଲ କଲେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ, ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାରେ ଷଷ୍ଠ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି

Yashasvi Jaiswal ODI Century: ଶନିବାର ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ତୃତୀୟ ତଥା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଦିନିକିଆରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଯୁବ ଓପନର ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱଲଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ରୁ ରନ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଶେଷ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଶସ୍ତାରେ ପାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିବା ଯଶସ୍ୱୀ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବିଶାଖାପାଟଣା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ୧୧୧ ବଲ୍ ରେ ୧୦୦ ରନ୍ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ୧୦ ଚୌକା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛକା ସାମିଲ୍ ଥିଲା। ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଏକଦିବସୀୟ ଶତକ। ସେ ୭୫ ବଲ୍ ରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତା'ପରେ ନିଜ ରନ୍ ଗତି ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଯଶସ୍ୱୀ ମାତ୍ର ୩୬ ବଲ୍ ରେ ୫୦ ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ୨୩ ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଚାରୋଟି ଏକଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି।
ଯଶସ୍ୱୀ ଏକଦିବସୀୟରେ ଶତକ ହାସଲ କରି ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ତିନୋଟି ଫର୍ମାଟରେ ଶତକ ହାସଲ କରିବାରେ ଷଷ୍ଠ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ସୁରେଶ ରାଇନା, ରୋହିତ ଶର୍ମା, କେଏଲ ରାହୁଲ, ବିରାଟ କୋହଲି ଓ ଶୁବମନ ଗିଲ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଯଶସ୍ୱୀ ୨୮ ଟେଷ୍ଟରେ ୭ଟି ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ୨୩ଟି ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଶତକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୩ରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ଯଶସ୍ୱୀ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୦୨୫ରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ଖେଳିଥିଲେ।
ଭାରତକୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଆରମ୍ଭ ଦେଇଥିଲେ ଯଶସ୍ୱୀ
ଯଶସ୍ୱୀ ରୋହିତ ଶର୍ମା (୭୩ ବଲ୍, ୭ ଚୌକା, ତିନୋଟି ଛକା)ଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଭାରତକୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଆରମ୍ଭ ଦେଇଥିଲେ। ୨୭୧ ରନ୍ ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଛା କରି ସେମାନେ ୧୫୫ ରନ୍ ର ଓପନିଂ ପାଳି ଭାଗୀଦାରି କରିଥିଲେ। ଏହି ଭାଗୀଦାରିକୁ ସ୍ପିନର କେଶବ ମହାରାଜ ୨୬ତମ ଓଭରରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ମାଥ୍ୟୁ ବ୍ରିଟଜ୍କେଙ୍କ ହାତରେ କ୍ୟାଚ୍ ଆଉଟ୍ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ୧୧୬ ରନ୍ କରିଥିଲେ।