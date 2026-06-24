Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Sports
  • /Vaibhav Suryavanshi: ୧୫ ବର୍ଷର ବୈଭବଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଭାଙ୍ଗିପାରନ୍ତି ମାଷ୍ଟର ବ୍ଲାଷ୍ଟରଙ୍କ ରେକର୍ଡ

Vaibhav Suryavanshi: ୧୫ ବର୍ଷର ବୈଭବଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଭାଙ୍ଗିପାରନ୍ତି ମାଷ୍ଟର ବ୍ଲାଷ୍ଟରଙ୍କ ରେକର୍ଡ

ଯଦି ବୈଭବ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଡେବ୍ୟୁ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଭାରତ ପାଇଁ ସବୁଠୁ କମ୍ ବୟସରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବାର ରେକର୍ଡ କରିପାରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ରେକର୍ଡ ଭେଟେରାନ୍ ବ୍ୟାଟର ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 24, 2026, 06:05 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 06:05 PM IST
Vaibhav Suryavanshi: ୧୫ ବର୍ଷର ବୈଭବଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଭାଙ୍ଗିପାରନ୍ତି ମାଷ୍ଟର ବ୍ଲାଷ୍ଟରଙ୍କ ରେକର୍ଡ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍-୩୨ ଦୌଡ଼ରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ, DR କଙ୍ଗୋ ଓ ଉଜବେକିସ୍ତାନ; ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ଭା
FIFA 202637 min ago
2
Kolkata warehouse collapse53 min ago
3
odisha weather57 min ago
4
RBI Governor1 hr ago
5
Top 10 news1 hr ago