/Vaibhav Suryavanshi: ୧୫ ବର୍ଷର ବୈଭବଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଭାଙ୍ଗିପାରନ୍ତି ମାଷ୍ଟର ବ୍ଲାଷ୍ଟରଙ୍କ ରେକର୍ଡ

Vaibhav Suryavanshi: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ ଯୋଡ଼ା ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମାତ୍ର ୧୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯୁବ ବ୍ୟାଟ୍ସ ମ୍ୟାନ୍ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଡେବ୍ୟୁ କରିପାରନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି।
ଯଦି ବୈଭବ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଡେବ୍ୟୁ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଭାରତ ପାଇଁ ସବୁଠୁ କମ୍ ବୟସରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବାର ରେକର୍ଡ କରିପାରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ରେକର୍ଡ ଭେଟେରାନ୍ ବ୍ୟାଟର ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି।
ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ ଭାରତ ପାଇଁ ସବୁଠୁ କମ୍ ବୟସରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାର ରେକର୍ଡ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି। ସେ ୨୦୧୭ ମସିହାରେ ୧୮ ବର୍ଷ ୮୦ ଦିନ ବୟସରେ ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ୬୦ଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୫୧ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି।
ଏହି ତାଲିକାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ୱିକେଟକିପର ବ୍ୟାଟର ଋଷଭ ପନ୍ତ। ସେ ୧୯ ବର୍ଷ ୧୨୦ ଦିନ ବୟସରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଟି-୨୦ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଇଶାନ୍ତ ଶର୍ମା, ଯିଏ ୧୯ ବର୍ଷ ୧୫୨ ଦିନ ବୟସରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ।
ତାଲିକାର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଚହର, ଯିଏ ୨୦ ବର୍ଷ ୨ ଦିନ ବୟସରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଟି-୨୦ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଟି-୨୦ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୁରେଶ ରାଇନା, ଯିଏ ୨୦ ବର୍ଷ ୪ ଦିନ ବୟସରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ସୁଯୋଗ ମିଳେ, ତେବେ ସେ କେବଳ ଏକ ଡେବ୍ୟୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖିପାରନ୍ତି।