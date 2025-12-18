Yuzvendra Chahal Health: ୟୁଜଭେନ୍ଦ୍ର ଚହଲଙ୍କୁ ଏକକାଳୀନ ଦୁଇଟି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ, ଡାକ୍ତରମାନେ ଦେଲେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

Yuzvendra Chahal: ଚହଲ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ଥାନ-ପତନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏକାସଙ୍ଗେ ଦୁଇଟି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯାହା ତାଙ୍କୁ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲୀ ଟ୍ରଫି ୨୦୨୫ ର ଫାଇନାଲରେ ଖେଳିବାରୁ ବାଧା ଦେଇଛି।
Yuzvendra Chahal: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ବାହାରେ ଥିବା ଷ୍ଟାର ସ୍ପିନର ୟୁଜଭେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ ଏବେ କଷ୍ଟକର ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଦ୍ୱାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଚହଲ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ଥାନ-ପତନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏକାସଙ୍ଗେ ଦୁଇଟି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯାହା ତାଙ୍କୁ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲୀ ଟ୍ରଫି ୨୦୨୫ ର ଫାଇନାଲରେ ଖେଳିବାରୁ ବାଧା ଦେଇଛି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଚହଲ ଏକକାଳୀନ ଡେଙ୍ଗୁ ଏବଂ ଚିକୁନଗୁନିଆରେ ପୀଡିତ ହୋଇଛନ୍ତି।
୧୮ ଡିସେମ୍ବର ଗୁରୁବାର ଦିନ ପୁଣେରେ ହରିଆଣା ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟି୨୦ ଟ୍ରଫିର ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଷ୍ଟାର ସ୍ପିନର ଚହଲ୍ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନର ଅଂଶ ନଥିଲେ। ଯଦିଓ ସେ ପୂର୍ବର କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ମିସ୍ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏହାର କାରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇନଥିଲା। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦଳ ହରିଆଣା ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଚହଲ୍ ନିଜେ ଏହାର କାରଣ କହିଛନ୍ତି।
ଚହଲ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଡେଙ୍ଗୁ ଏବଂ ଚିକୁନଗୁନିଆ ସହିତ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିବାରୁ ସେ ଫାଇନାଲରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ।
Wishing my team Haryana all the very best for the SMAT finals. I wished to be a part of the team but unfortunately I am down with dengue and chikungunya, which have really taken a toll on my health.
The doctors have asked to focus only on rest and recovery.
I’ll be back to the…
— Yuzvendra Chahal (@yuzi_chahal) December 18, 2025
ଚହଲ ଲେଖିଛନ୍ତି, "SMAT ଫାଇନାଲ ପାଇଁ ମୋର ଦଳ ହରିୟାଣାକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ମୁଁ ଦଳର ଅଂଶ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମୁଁ ଡେଙ୍ଗୁ ଏବଂ ଚିକୁନଗୁନିଆ ସହିତ ଲଢ଼ୁଛି, ଯାହା ମୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଡାକ୍ତରମାନେ ମୋତେ ବିଶ୍ରାମ ଏବଂ ସୁସ୍ଥତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଏବଂ ବୋଲିଂ ସହିତ ପଡ଼ିଆକୁ ଫେରିବି।"
