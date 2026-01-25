Yuzvendra Chahal: ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ୟୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ, ଆରଜେ ମହଭାଶଙ୍କୁ ଅନଫଲୋ ପରେ ଏହି ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଭାଇରାଲ ହେଲା ଭିଡିଓ...

Advertisement
Yuzvendra Chahal: ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର୍ ୟୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ। ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଲାଇମ୍ ଲାଇଟରେ ରହିଥିବା ଚହଲ ଏବେ ବିଗ୍ ବସ୍ ୧୩ର ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମହିଳା ଶେଫାଲି ବାଗାଙ୍କ ସହ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଧନଶ୍ରୀ ବର୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେବା ପରେ ଆରଜେ ମହଭାଶଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ନିକଟରେ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ସାଉଣ୍ଟିଥିଲା। ଅଫିସିଆଲି ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ଘୋଷଣା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏବେ ଅନ୍ୟ ଏକ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ୟୁଜଭେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Jan 25, 2026, 02:11 PM IST

ଡିନର ପରେ ଏହି ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଫ୍ୟାନ୍ ପେଜ୍ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ଲିପ୍ ଏବଂ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାକୁ ଜୋରଦାରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି।

ୟୁଜଭେନ୍ଦ୍ର ଓ ଶେଫାଲି କଳା ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ଟ୍ୱିନିଂ କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି। କୌଣସି ସାର୍ବଜନୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ, କୌଣସି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଅଫିସିଆଲ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ। ତଥାପି, ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଏକ କୌତୁହଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି, ବିଶେଷକରି ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ୟୁଜଭେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ନିକଟରୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗଶିପ୍ ର ଖୋରାକ୍ ଯୋଗାଇଛି।

ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍ପିନର ଏବଂ ଆରଜେ ମହଭାଶଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେ ଦୁଇଜଣ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପରସ୍ପରକୁ ଫଲୋ କରୁନାହାଁନ୍ତି,ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ସେମାନେ ଏବେ ଏକାଠି ନଥିବା ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ୟୁଜଭେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ମହଭାଶ ଉଭୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ନେଇ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାକୁ ଖାରଜ କରିସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଅନଫଲୋକୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ମତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

 

ଯୁଜଭେନ୍ଦ୍ର ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬ରେ କୋରିଓଗ୍ରାଫର୍ ଧନଶ୍ରୀ ବର୍ମାଙ୍କ ସହ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦମ୍ପତି ୨୦୨୩ ରେ ଅଲଗା ହେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟତଃ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକାଠି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଝଲକ ସେୟାର କରିଥିଲେ,ଏକାଠି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭିଡିଓ ଏବଂ ମଜାଳିଆ ରିଲ୍ସ ଆଦି ସେୟାର କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଛାଡପତ୍ର, ପରେ ୨୦୨୫ରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା।

ସେହି ଅଧ୍ୟାୟ ପରେ, ୟୁଜଭେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଗୁପ୍ତ ରଖିଆସିଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ଏହା ଗୁଜବ ପ୍ରସାରଣକୁ ବନ୍ଦ କରିନାହିଁ। ଶେଫାଲି ବାଗାଙ୍କ ସହିତ ସଦ୍ୟତମ ଦେଖା ଏବେ ତାଲିକାରେ ଆଉ ଏକ ନାମ ଯୋଡିଛି, ଯଦିଓ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, ଏହା କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ରହିଛି।

Priyambada Rana

