/FIFA World Cup 2026: ସମସ୍ତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ୧୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଯୋଗାଇଛି ‘Z’

ମୁମ୍ବାଇ: ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଟବଲ୍ ର ଯାଦୁକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରି, ଅଗ୍ରଣୀ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କମ୍ପାନୀ ଜୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (‘Z’) FIFA ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026™ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏହାର ଡିଜିଟାଲ୍, ଲିନିଅର୍ ଏବଂ ସୋସିଆଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଉଦଘାଟନୀ ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ୧୦୦ ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦେଇଛି।
କମ୍ପାନିର ଡିଜିଟାଲ୍ କ୍ରୀଡା ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, Zee 5, ଉଦଘାଟନୀ ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ପ୍ରାୟ ୬ ନିୟୁତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଯୋଡିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଏହି ଦର୍ଶକସଂଖ୍ୟା ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସମସ୍ତ FIFA ବିଷୟବସ୍ତୁ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ଯୋଗଦାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ, ଯାହା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡା ଇଭେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରୁ ଉଚ୍ଚ-ତୀବ୍ରତା ଫୁଟବଲ୍ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆଗ୍ରହକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।
ଏହି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡା ଇଭେଣ୍ଟ ସୋସିଆଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ୩୬୦ ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଦୃଶ୍ୟ ହାସଲ କରିଛି, ଯାହା Zee 5 ରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସହିତ ସମସ୍ତ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଦୃଢ଼ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ତର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। FIFA ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026™ କୁ ନେଇ ବହୁ-ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପ୍ରସ୍ତାବ ସହିତ, ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିଥିଲେ। କମ୍ପାନୀର 'Watchega' ଅଭିଯାନ ମଧ୍ୟ ୩୩୦ ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ଦୃଢ଼ ଉଦଘାଟନୀ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ Z ର FIFA ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026™ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡା ଇଭେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣବତ୍ତା କଭରେଜ୍ ସଫଳତାର ସହିତ ସାରା ଦେଶର ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିଥାଏ।
Zee 5 ମଧ୍ୟ ଉଦଘାଟନୀ ସପ୍ତାହାନ୍ତ (ଜୁନ୍ ୧୧-୧୪, ୨୦୨୬) ସମୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସମକାଳୀନ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ସହଜରେ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲା ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଲାଇଭ୍ ଆକ୍ସନ୍, ହାଇଲାଇଟ୍ସ ଏବଂ ଷ୍ଟୁଡିଓ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଉପଭୋଗ କରିବା ସହିତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସହଜରେ ସଂଯୋଗରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିଥିଲା। ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ଲାଇଭ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିଥିଲା; ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହ ସମେତ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଅବଧିରେ ଲାଇଭ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଦର୍ଶକଙ୍କ ହାରାହାରି ସମ୍ପର୍କ ୧୯୦ ମିନିଟରୁ ଅଧିକ ଥିଲା, ଯାହା ନିରନ୍ତର ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା।
କମ୍ପାନୀର ଲିନିୟର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ୟୁନିଟ୍ ୮ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍, ମଧ୍ୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କଭରେଜ୍ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛି, ଯାହା ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଘରେ ଫୁଟବଲ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ସହିତ, ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକ ଦେଶବ୍ୟାପୀ 25 ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପହଞ୍ଚ ଏବଂ ସ୍ୱୀକୃତିକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଏହି ସଫଳତା ଉପରେ ମତାମତ ଦେଇ, କମ୍ପାନୀର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ସମସ୍ତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ FIFA ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026 ପ୍ରତି ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ। ଉଦଘାଟନୀ ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ଆମର ଡିଜିଟାଲ୍ ଏବଂ ଲିନିୟର ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଯୋଗଦାନ ଭାରତରେ ଫୁଟବଲ ପ୍ରତି ବଢ଼ୁଥିବା ଆଗ୍ରହକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଆମର ମଲ୍ଟି-ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଫରିଂର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡା ଇଭେଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ ଦେଖିବା ଅଭିଜ୍ଞତା ସୁଗମ ହେବା। ଆମେ ଆମର ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହିତ ନିରନ୍ତର ଜଡିତ ରହିଛୁ ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦେଖିବା ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଦଳଗୁଡ଼ିକ ନିରନ୍ତର କାମ କରୁଛନ୍ତି।
ଆମେ ଏହି ଯାତ୍ରା ଜାରି ରଖି, ଆମେ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କ୍ରିନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଜୀବନ୍ତ କରି ଫୁଟବଲର ଆତ୍ମାକୁ ପାଳନ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରୁଛୁ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ, ଆମେ ଆମର ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷମତାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ ଦେଖିବା ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶଂସକ କୌଣସି ବାଧା ବିନା ବିଶ୍ୱକପର ଉତ୍ସାହ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ।" FIFA ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026™ ର ଉଦଘାଟନୀ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ନାଟକୀୟତା ସାରା ଦେଶରେ ଉପଭୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, Zee5 ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଇମର୍ସିଭ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ, ବିଶେଷଜ୍ଞ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ୍ରି ସହିତ ଲାଇଭ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଜଡ଼ିତ କରିବା ଏବଂ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଏକକାଳୀନ ଦର୍ଶନକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ, Zee5 ମ୍ୟାଚ୍ ସ୍କ୍ରିନିଂ ପାଇଁ ସାର୍ବଜନୀନ ଦର୍ଶନ ଅପରେଟରମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗୀତା କରିଥିଲା ଏବଂ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଉତ୍ସାହ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସହରରେ ଇମର୍ସିଭ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ପାର୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ଜୋନ୍ ଭଳି ଅନ୍-ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଇଭେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା। ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ମ୍ୟାଚ୍ ସହିତ, ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। FIFA ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026™ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ କମ୍ପାନୀର ଦୃଢ଼ ରେଖୀୟ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସପ୍ତାହାନ୍ତର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗତିକୁ ପୁଞ୍ଜି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଖେଳର ନିକଟତର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। (ଡାଟାରେ ଜର୍ମାନୀ ବନାମ କୁରାକାଓ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନାହିଁ, ଯାହା ରାତି ୧୨ଟା ପରେ ହୋଇଥିଲା)