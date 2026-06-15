Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Sports
  • /FIFA World Cup 2026: ସମସ୍ତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ୧୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଯୋଗାଇଛି ‘Z’

FIFA World Cup 2026: ସମସ୍ତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ୧୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଯୋଗାଇଛି ‘Z’

୪ ଦିନ ଧରି ଲାଇଭ୍ ମ୍ୟାଚ୍ (ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ ସମେତ) ପାଇଁ ପ୍ରତି ଦର୍ଶକଙ୍କ ହାରାହାରି ୧୯୦ ମିନିଟ୍ ରୁ ଅଧିକ ସମୟ ସହିତ ଦୃଢ଼ ଯୋଗଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି Zee 5

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 15, 2026, 08:31 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 08:31 PM IST
FIFA World Cup 2026: ସମସ୍ତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ୧୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଯୋଗାଇଛି ‘Z’

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
FIFA World Cup 2026: ସମସ୍ତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ୧୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଯୋଗାଇଛି ‘Z’
FIFA World Cup 20260 min ago
2
Odia News2 hrs ago
3
Raja Utsav2 hrs ago
4
OSSSC Nursing Officer Recruitment 20263 hrs ago
5
Sanchita Ugale3 hrs ago