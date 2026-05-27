Zee Sports Channels: ଖୁସି ଖବର! ଖୁବ୍ ଆସୁଛି ZEE ର ନୂଆ 'ୟୁନିଟ୍8 ସ୍ପୋର୍ଟସ' ଚ୍ୟାନେଲ...

Zee Sports Channels: ଭାରତର ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରର ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ସଂସ୍ଥା-ଜୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (ZEEL)-କ୍ରୀଡା ପ୍ରସାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ଆହୁରି ବିସ୍ତାର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଘୋଷଣା କରିଛି।
Trending Photos
Zee Sports Channels: ଭାରତର ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରର ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ସଂସ୍ଥା-ଜୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (ZEEL)-କ୍ରୀଡା ପ୍ରସାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ଆହୁରି ବିସ୍ତାର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚମାନର ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ କ୍ରୀଡା ବିଷୟବସ୍ତୁ(Sports content) ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ, କମ୍ପାନୀ ଏହାର ନୂଆ କ୍ରୀଡା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ: 'ୟୁନାଇଟ୍8 ସ୍ପୋର୍ଟସ୍' ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ରଣନୈତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରୀଡା ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ।
ଏହି ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପରେ କ'ଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ?
ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାଦକୁ ପୂରଣ କରି, କମ୍ପାନୀ ମୋଟ ଚାରୋଟି ନୂଆ କ୍ରୀଡା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି:
ହିନ୍ଦୀରେ: ୟୁନିଟ୍8 ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ 1 ଏବଂ ୟୁନିଟ୍8 ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ 1 HD
ଇଂରାଜୀରେ: ୟୁନିଟ୍8 ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ 2 ଏବଂ ୟୁନିଟ୍8 ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ 2 HD
ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକରେ ଫୁଟବଲ୍, କବାଡି, କ୍ରିକେଟ୍, ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ୍, କୁସ୍ତି, ବକ୍ସିଂ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡ଼ା ସମେତ ଲୋକପ୍ରିୟ ଘରୋଇ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡାର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ପରିସରକୁ କଭର କରି ଲାଇଭ୍ ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖାଇବ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକର ଶୁଭାରମ୍ଭ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଆବେଦନପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି।
ନୂଆ ନେତୃତ୍ୱ:
କମ୍ପାନୀର ଏଚ୍-ଆର ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କ୍ଷମତାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଂଗଠନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। Zeeର ମରାଠୀ ସିନେମା କ୍ଲଷ୍ଟର (ଲିନିୟର ଏବଂ ଷ୍ଟୁଡିଓ ବ୍ୟବସାୟ ଉଭୟକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି) ର ସଫଳ ପରିଚାଳନା ପରେ, ଭବେଶ ଜାନାଭଲେକରଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 'ୟୁନାଇଟ8 ସ୍ପୋର୍ଟସ' ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଅଧିକାରୀ (CBO) ଭାବରେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ରଣନୈତିକ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ZEELର କ୍ରୀଡା ବ୍ୟବସାୟକୁ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚାଇବ।
ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ, ଭବେଶ ଜାନାଭଲେକର କହିଛନ୍ତି:
"ଭାରତ ଭଳି ଏକ ବଡ଼ ଦେଶରେ, ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କିନ୍ତୁ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ନୀତିରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜଡି଼ତ କ୍ରୀଡାର ଚାହିଦା ବଢ଼ୁଛି। ଲାଇଭ୍ କ୍ରୀଡା ଦେଖିବାର ଧାରା ଆମ ଦେଶରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏହି ଚାରୋଟି ନୂଆ ଲିନିୟର ଚ୍ୟାନେଲର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଆମର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓକୁ ଆହୁରି ବିବିଧ କରିବା ଏବଂ ଉଦୀୟମାନ ସୁଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଞ୍ଜି କରି ଆମର ବ୍ୟବସାୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ରଣନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି।"
କ୍ରୀଡା ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଖବର, ଜୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ୨୦୨୬ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ର ମ୍ୟାଚ୍ ଲାଇଭ୍ ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ କରିବାର ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଫିଫା - ବିଶ୍ୱ ଫୁଟବଲ୍ ର ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥା - ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ଏହି ନୂତନ କ୍ରୀଡା ପୋର୍ଟଫୋଲିଓର ଶୁଭାରମ୍ଭ ମାଧ୍ୟମରେ, ଜୀ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକୃତ ଅନନ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ କ୍ରୀଡା ପ୍ରସାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପ୍ଳବ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି।