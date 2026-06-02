FIFA World Cup 2026 Broadcast: ଭାରତରେ FIFA ବିଶ୍ୱକପ୍ ପ୍ରସାରଣ କରିବ ZEE

FIFA World Cup 2026 Broadcast: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଫୁଟବଲ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ (FIFA ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026) ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ଫୁଟବଲ୍ ଜଗତର ସବୁଠାରୁ ବଡ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଇଭେଣ୍ଟ ଜୁନ୍ 11 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆମେରିକା-ମେକ୍ସିକୋ-କାନାଡା ମଧ୍ୟରେ ମହା ଲଢେଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଉତ୍କର୍ଷର ବିଜୟ ମୁକୁଟ ପାଇଁ ୪୮ଟି ଦେଶ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବେ। ଭାରତରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପ୍ରସାରଣ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ ପଡ଼ିଛି। ଏବେ ଦୀର୍ଘ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଅପେକ୍ଷା ଶେଷ ହୋଇଛି। ପ୍ରସାରଣ କମ୍ପାନୀର ନାମ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି।
ଭାରତରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ରେ ଜୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଆଗୁଆ ଥିଲା। ସେମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ମାତ୍ର 10 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସୋମବାର, ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖରେ ଜୀ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପ୍ରସାରଣର ଅଧିକାର ହାସଲ କରିଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫୁଟବଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟ, ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ର ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରକୁ ନେଇ ଭାରତରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅନିଶ୍ଚିତତା ରହିଥିଲା। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରସାରକମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଆଲୋଚନା ପରେ ଶେଷରେ ଏହି ଅଚଳାବସ୍ଥା ଦୂର ହୋଇଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଫୁଟବଲ୍ ବଜାର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାରତରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପ୍ରସାରଣ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଜୀ 2034 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ୩୮ଟି ଫିଫା ଇଭେଣ୍ଟ ପ୍ରସାରଣର ଅଧିକାର ହାସଲ କରିଛି। ଏହା ସର୍ବବୃହତ ଫୁଟବଲ୍ ବଜାର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରସାରଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ।
ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀତା ବିଷୟରେ ମତାମତ ଦେଇ, ଜୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଲିମିଟେଡର ସିଇଓ ପୁନିତ ଗୋଏଙ୍କା କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କ୍ରୀଡା ଇଭେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏକୁ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣି ଖୁସି। ଫୁଟବଲ୍ ଭୌଗୋଳିକ ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟାଗତ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଥାଏ ଏବଂ ଖେଳର ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାର ହାସଲ ଏବଂ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କ୍ରୀଡା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାରେ ଆମର ନିବେଶ ଫୁଟବଲ୍ର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ଆମର ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଆମର ନିବେଶ ରଣନୀତି ସର୍ବଦା ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇଛି ଯାହାର ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭାବନା ଉଭୟ ରହିଛି। FIFA ସହିତ ଆମର ସହଭାଗୀତା ଆମକୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଲାଭଦାୟକତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହିତ ଫୁଟବଲ୍ର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଅନଲକ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ; ସେହି ସମୟରେ, ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳର ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ଉତ୍ସାହକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିବ।"
ଭାରତରେ ସହଭାଗୀତା ବିଷୟରେ ମତାମତ ଦେଇ, FIFA ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଅଧିକାରୀ ରୋମି ଗାଇ କହିଛନ୍ତି, "FIFA ବିଶ୍ୱକପ୍ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ରୀଡା ଇଭେଣ୍ଟ। ଏହି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଇଭେଣ୍ଟକୁ ଭାରତରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ Z ସହିତ ସହଭାଗୀ ହୋଇ ଆନନ୍ଦିତ। ଭାରତୀୟ ବଜାର FIFA ପାଇଁ ରଣନୈତିକ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଏହାର ଯୁବ ଏବଂ ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକଙ୍କ ବିଶାଳ ଉତ୍ସାହ ଏହି ବଜାରରେ ବିଶାଳ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରେ। ଆମେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଯେ Z ର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ବଣ୍ଟନ କ୍ଷମତା - ସ୍ଥାନୀୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ବହୁବିଧ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ସହିତ - ସାରା ଭାରତରେ ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ନିକଟରେ ଖେଳର ପହଞ୍ଚକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ।"
ଜୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଲିମିଟେଡର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଅଧିକାରୀ (ବିଜ୍ଞାପନ ରାଜସ୍ୱ) ସନ୍ଦୀପ ମେହରୋତ୍ରା କହିଛନ୍ତି, "ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ରୀଡା ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ ଆମର ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛୁ, ଆମେ ଏକ ଉଚ୍ଚ-ମୂଲ୍ୟର ବିଜ୍ଞାପନ ପରିବେଶ ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ସମାନ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ ଯାହା ବ୍ୟାପକ ପହଞ୍ଚ ଏବଂ ଗଭୀର ଦର୍ଶକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ। ଆମର ବିବିଧ କ୍ରୀଡା ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ବ୍ରାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ବିବିଧ ଦର୍ଶକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଏବଂ ଲାଇଭ୍ କ୍ରୀଡା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଅନଲକ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ। ଆମର ସୁଚିନ୍ତିତ ପ୍ରୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମେ ଭାରତରେ କ୍ରୀଡା ଶିଳ୍ପର ସାମଗ୍ରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବା ସହିତ ନୂତନ ରାଜସ୍ୱ ସ୍ରୋତକୁ ଅନଲକ୍ କରୁଛୁ।"
ବିଶ୍ୱକପ୍ ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷିତ
ଏହି ଡିଲ୍ ର ଆର୍ଥିକ ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତଥାପି, ରଏଟର୍ସ ପୂର୍ବରୁ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲା ଯେ ଫିଫା ପ୍ରଥମେ ୨୦୨୬ ଏବଂ ୨୦୩୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଭାରତ ପ୍ୟାକେଜ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ନିୟୁତ ଡଲାର (US$୧୦୦ ନିୟୁତ) ଦାବି କରିଥିଲା। ପରେ ଫିଫା ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରି ୬୦ ନିୟୁତ ଡଲାର (US$୬୦ ନିୟୁତ) କରିଥିଲା। ରିଲାଏନ୍ସ ଏବଂ ଡିଜନି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ଏହାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଭାୟାକମ୍ ଏଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ୨୦୨୨ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପ୍ରସାରଣ କରିଥିବା ଜିଓଷ୍ଟାରର ଭାରତରେ କ୍ରୀଡା ପ୍ରସାରଣ ଉପରେ ଏକାଧିକାର ରହିଛି। ଏହା ଜଣାଯାଏ ଯେ ଏହା ଅଧିକାର ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୨୦ ନିୟୁତ ଡଲାର (US$୨୦ ନିୟୁତ) ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଫିଫା ସେହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲା। ୨୦୧୪ ଏବଂ ୨୦୧୮ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପ୍ରସାରଣ କରିଥିବା ସୋନି ମଧ୍ୟ ଭାରତ ପ୍ୟାକେଜରେ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବିଡ୍ ଦାଖଲ କରିନଥିଲା। ଶେଷରେ ଜୀ ଜିତିଥିଲା।
ନୂତନ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲ୍
ଏହାର କ୍ରୀଡା ପ୍ରସାରଣକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ, Zee ଚାରୋଟି ସମର୍ପିତ କ୍ରୀଡା ଚ୍ୟାନେଲ୍ - Unite8 Sports 1, Unite8 Sports 1 HD, Unite8 Sports 2 ଏବଂ Unite8 Sports 2 HD ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଘୋଷଣା କରିଛି। Zee କହିଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଆଠ ବର୍ଷର FIFA ଇଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ସମୟରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ କ୍ରୀଡା ପ୍ରେମୀମାନେ ଦେଖିବା ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। Zee ପାଇଁ, ଏହି ଅଧିଗ୍ରହଣକୁ ଏହାର କ୍ରୀଡା ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଡି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଏହା ପ୍ରସାରକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ଫୁଟବଲ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ କିଛି ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦେବ।
୨୦୨୬-୨୦୩୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ’ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ
୨୦୨୬ ଏବଂ ୨୦୩୦ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ବ୍ୟତୀତ, ଫିଫା ୧୭ ପୁରୁଷ ଅଣ୍ଡର-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ (୨୦୨୬-୨୦୩୪), ୧୭ ମହିଳା ଅଣ୍ଡର-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ (୨୦୨୬-୨୦୩୪), ପୁରୁଷ ଅଣ୍ଡର-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ (୨୦୨୭, ୨୦୨୯, ୨୦୩୧ ଏବଂ ୨୦୩୩), ୨୦ ମହିଳା ଅଣ୍ଡର-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ (୨୦୨୬, ୨୦୨୮, ୨୦୩୦, ୨୦୩୨ ଏବଂ ୨୦୩୪), ପୁରୁଷ ଫୁଟସାଲ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ (୨୦୨୮ ଏବଂ ୨୦୩୨), ଫୁଟସାଲ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ (୨୦୨୯ ଏବଂ ୨୦୩୩), ଫୁଟସାଲ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ (୨୦୨୭) ଏବଂ ଫିଫା ଆନ୍ତଃମହାଦେଶୀୟ କପ୍ (୨୦୨୬-୨୦୩୦) ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାରଣ କରିବ।
