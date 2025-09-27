Advertisement
Road Accident: ବାଣପୁର ବାଇପାସ୍ ରେ ସିରିଜ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା; ଜଣେ ମୃତ,୫ ଆହତ

Road Accident: ଏମିତିବି ଆସେ ମୃତ୍ୟୁ। କେହି କିଛି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଯାଏ ସବୁ କିଛି। ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଚୁନମାର୍ ହୋଇଯାଏ ସବୁ ସୁନେଲି ସ୍ବପ୍ନ। ବାଣପୁର ବାଇପାସ୍ ରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତିନୋଟି ବସ୍ ପଛକୁ ପଛ ପିଟି ହେବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସହିତ ୫ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Sep 27, 2025, 03:36 PM IST

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗୋଟିଏ ଗାଈକୁ ମରଣ ମୁହଁରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ରାସ୍ତା ଉପରେ ଶୋଇଥିବା ଗୋରୁଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଶିମିଳିଗୁଡାରୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ଯାଉଥିବା  ବସଟି ପ୍ରଥମେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା।  ଏହି ସମୟରେ ପଛପଟୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ବାଇକ୍ କୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ବସ୍ ଟି ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ତା ପଛକୁ ବିଶାଖାପାଟଣାରି କୋଲକାତା ଯାଉଥିବା ବସ୍ ଟି ପଛକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଫଳରେ ବାଇକ୍ ର ବସିଥିବା ପିଲାଟିର ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତକ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲୁଗାଁର ଶୁଭମ୍ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରହରାଜ୍। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ତିନି ଜଣ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର୍ ଥିବା ବେଳେ  ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି କରିଛି।  ତେବେ , ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବସ୍ ର ୨ ଯାତ୍ରୀ ଙ୍କ ସହିତ ଡ୍ରାଇଭର ଓ ହେଲଫର୍ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ୍ ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।

About the Author
author img
Narmada Behera

