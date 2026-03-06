Advertisement
Road Accident: ଏମିତିବି ଆସେ ମୃତ୍ୟୁ। କେହି କିଛି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଗଲା ସବୁ କିଛି । 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Mar 06, 2026, 12:28 PM IST

Road Accident: ଘର ଭିତରକୁ ମାଡି଼ଗଲା ୧୮ ଚକିଆ ଟ୍ରକ୍, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ...

Road Accident: ଏମିତିବି ଆସେ ମୃତ୍ୟୁ। କେହି କିଛି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଗଲା ସବୁ କିଛି । କ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଗଲା ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଘର ଉପରେ ମାଡ଼ିଗଲା ୧୮ ଚକିଆ ଟ୍ରକ୍। ଏଥିରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏପରି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଗନ୍ଦିଆ ଥାନା କରମୂଳ ହାତିବାରୀ ଗାଁରେ। 

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,ଢେଙ୍କାନାଳର କରମୂଳ ହାତିବାରି ଗ୍ରାମରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏ-କ ୧୮ ଚକିଆ ଟ୍ରକ ଅନ୍ୟ ଏକ ଟ୍ରକକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଏକ ଘର ଉପରେ ମାଡିଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଘରେ ଶୋଇଥିବା ଅସ୍ଥିର ତରାଇଙ୍କ ଉପରେ ଚଢିଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଏ-ନେଇ ଖବର ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏନେଇ ଗାଁରେ ଶୋକାକୂଳ ପରିବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 

ସେପଟେ, ନୟାଗଡରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଖଣ୍ତପଡାରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଗଛରେ ଏକ ବାଇକ୍ ପିଟି ହେବାରୁ ୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ତେବେ,ବାଇକ୍ ଆହୋରୀ ଜଣକ ମର୍ଦ୍ଦରାଜପୁରରୁ କଳଟାଙ୍ଗୀ ଯିବା ବେଳେ ବାଇକ୍‌ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ମୃତକ ୨ ଜଣ ଭାପୁର ବ୍ଲକ କଳଟାଙ୍ଗୀ ଗାଁର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। 

