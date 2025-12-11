Advertisement
Odisha News: ବେଆଇନ ଜୁଆ ଖେଳ ସମୟରେ ପୋଲିସ୍ ର ଚଢାଉ, ୧୦ ଗିରଫ

Odisha News: କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବାମେବାରୀ ଥାନା ଗୁରୁବେଡା ଗ୍ରାମରେ ବେଆଇନ ଜୁଆ ଖେଳ ଓ କୁକୁଡା ଲଢେଇ ବେଳେ ପୋଲିସ ଚଢାଉ କରିଛି। ଗୋଟିଏ ବୋଲେରେ ସହିତ ଏକ ତିରିଶଟି ବାଇକ ଜବତ କରିଥିବା ବେଳେ ଦଶ ଜଣକୁ ଗିରଫ କରିଛି।

Written By  Narmada Behera|Reported By: Abhaya mohanty|Last Updated: Dec 11, 2025, 04:15 PM IST

Odisha News: କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବାମେବାରୀ ଥାନା ଗୁରୁବେଡା ଗ୍ରାମରେ ବେଆଇନ ଜୁଆ ଖେଳ ଓ କୁକୁଡା ଲଢେଇ ବେଳେ ପୋଲିସ ଚଢାଉ କରିଛି। ଗୋଟିଏ ବୋଲେରେ ସହିତ ଏକ ତିରିଶଟି ବାଇକ ଜବତ କରିଥିବା ବେଳେ ଦଶ ଜଣକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହାସହ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ତେର ହଜାର ଏକତିରିଶ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି । ଏଠାରେ କୁକୁଡା ଲଢେଇ ସହ ଜୁଆଖେଳ ଚାଲିଥିବା ଖବର ବିଶ୍ବସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ପାଇ ପୋଲିସ ଚଢାଉ କରିଥିବା ବେଳେ ଚଢାଉ ସମୟରେ ଜୁଆଡି ମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସକୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବା ସହ ପଥର ମାଡ କରିଥିବା ବଡବିଲ ଏସଡିପିଓ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଗିରଫଙ୍କୁ ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। 

