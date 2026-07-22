Add Zee Business As A Preferred Source
App

Mahanadi Water Level: ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବଢ଼ିଲା ହୀରାକୁଦ ଜଳସ୍ତର

କଟକ ମୁଣ୍ଡଳୀ ବ୍ୟାରେଜ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବନ୍ୟା ଜଳ । ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ୧ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited By:Soubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 22, 2026, 09:25 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 09:25 AM IST
Mahanadi Water Level: ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବଢ଼ିଲା ହୀରାକୁଦ ଜଳସ୍ତର
Image Credit: ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର କହିଛି ଯେ, ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ
Dharmendra Pradhan1 hr ago
2
Odia News1 hr ago
3
Odia News1 hr ago
4
Top 10 newsJul 21
5
NEET ControversyJul 21