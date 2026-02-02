Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3095861
Zee OdishaOdisha StateOFS officers: ବଦଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅବମାନନା: ୧୦ ଓଏଫ୍‌ଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍

OFS officers: ବଦଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅବମାନନା: ୧୦ ଓଏଫ୍‌ଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍

Odisha Forest Service: ବଦଳି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ନଦେବା ୧୦ ଜଣ ଓଡ଼ିଶା ବନ ସେବା (OFS) ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି। ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅବମାନନା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।

 

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Feb 02, 2026, 09:39 PM IST

Trending Photos

Odisha News
Odisha News

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବଦଳି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ନଦେବା ୧୦ ଜଣ ଓଡ଼ିଶା ବନ ସେବା (OFS) ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି। ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅବମାନନା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।

କାହାକୁ ମିଳିଛି ନୋଟିସ୍?
ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ଅନୁ ସଚିବ ସୁନୈନା ସିଂହଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜବାବ ମଗାଯାଇଛି:

ସତ୍ୟସାଈ ଦାସ, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଶ୍ୱାଳ, ସନତ କୁମାର ଜେନା, ଗୀତା ଦାସ ଓ ନିରୂପମା ସାହୁ, ପଦ୍ମ ଜ୍ୟୋତି ସାହୁ, ବିଚିତ୍ର ଗୋମାଙ୍ଗୋ, ବିରଞ୍ଚି ମହାନନ୍ଦିଆ, ପଦ୍ମାବତୀ ନାୟକ ଓ ବିଭୂତେନ୍ଦୁ ପ୍ରତାପ ଲେଙ୍କା।

Add Zee News as a Preferred Source

୭ ଦିନ ଭିତରେ ଦେବାକୁ ହେବ ଜବାବ
ଏହି ଅଧିକାରୀମାନେ ଚିଠି ପାଇବାର ୭ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ନମିଳେ, ତେବେ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି।

ଅସନ୍ତୋଷର କାରଣ କ’ଣ?

ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଏହି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ପୁରୁଣା ସ୍ଥାନରୁ ଅବ୍ୟାହତି (Relieve) ନେଇନାହାନ୍ତି, ତ ଆଉ କେତେକ ଅବ୍ୟାହତି ପାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଅଫିସରେ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ସରକାରୀ ଅଫିସର କାମକାଜ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି।

ସରକାର ଏହାକୁ 'ଅମାନ୍ୟ' ଏବଂ 'ଶୃଙ୍ଖଳାହୀନତା' ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଆଚରଣ ବିଧିର ସିଧାସଳଖ ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି।

About the Author
author img
Zee Odisha Desk

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Lucky Zodiac Sign
Lucky Zodiac Sign: ଫେବୃଆରୀ ୩ରେ ରୁଚକ ରାଜଯୋଗ, ୫ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ୱଳ
AIR INDIA
Air India news: ବିମାନର ଇନ୍ଧନ ସ୍ୱିଚ୍ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ତାପରେ...
President Droupadi Murmu
ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ସ୍ବାଗତ କଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
Ashwini Vaishnaw
ଅଶ୍ୱିନ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ରେଳ ବଜେଟ୍ ସୂଚନା ପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
Odisha news
Swetaganga: ନୂଆ ରୂପ ପାଇଛି ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀ