Odisha Forest Service: ବଦଳି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ନଦେବା ୧୦ ଜଣ ଓଡ଼ିଶା ବନ ସେବା (OFS) ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି। ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅବମାନନା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।
କାହାକୁ ମିଳିଛି ନୋଟିସ୍?
ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ଅନୁ ସଚିବ ସୁନୈନା ସିଂହଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜବାବ ମଗାଯାଇଛି:
ସତ୍ୟସାଈ ଦାସ, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଶ୍ୱାଳ, ସନତ କୁମାର ଜେନା, ଗୀତା ଦାସ ଓ ନିରୂପମା ସାହୁ, ପଦ୍ମ ଜ୍ୟୋତି ସାହୁ, ବିଚିତ୍ର ଗୋମାଙ୍ଗୋ, ବିରଞ୍ଚି ମହାନନ୍ଦିଆ, ପଦ୍ମାବତୀ ନାୟକ ଓ ବିଭୂତେନ୍ଦୁ ପ୍ରତାପ ଲେଙ୍କା।
୭ ଦିନ ଭିତରେ ଦେବାକୁ ହେବ ଜବାବ
ଏହି ଅଧିକାରୀମାନେ ଚିଠି ପାଇବାର ୭ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ନମିଳେ, ତେବେ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି।
ଅସନ୍ତୋଷର କାରଣ କ’ଣ?
ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଏହି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ପୁରୁଣା ସ୍ଥାନରୁ ଅବ୍ୟାହତି (Relieve) ନେଇନାହାନ୍ତି, ତ ଆଉ କେତେକ ଅବ୍ୟାହତି ପାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଅଫିସରେ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ସରକାରୀ ଅଫିସର କାମକାଜ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି।
ସରକାର ଏହାକୁ 'ଅମାନ୍ୟ' ଏବଂ 'ଶୃଙ୍ଖଳାହୀନତା' ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଆଚରଣ ବିଧିର ସିଧାସଳଖ ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି।