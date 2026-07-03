Add Zee Business As A Preferred Source
App

ରାଜ୍ୟରେ SIR ପାଇଁ ୧୦ ବରିଷ୍ଠ IAS ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତ

IAS ରାଜେଶ ପ୍ରଭାକର ପାଟିଲ, ଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲ, ବଲୱନ୍ତ ସିଂହ, ବି. ପରମେଶ୍ୱରନ, ବିଜୟ କେତନ ଉପାଧ୍ୟାୟ, ପ୍ରସନ୍ନ ରେଡ୍ଡୀ, ସୁଧାଂଶୁ ସାମଲ, ରଶ୍ମିତା ପଣ୍ଡା, ମହମ୍ମଦ ସାଦିକ ଆଲମ, ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ବ ମିଳିଛି ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 03, 2026, 04:54 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 04:54 PM IST
ରାଜ୍ୟରେ SIR ପାଇଁ ୧୦ ବରିଷ୍ଠ IAS ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ACME ଓ IHI କର୍ପୋରେସନ ସହିତ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ
Odia News57 min ago
2
Odia News1 hr ago
3
Weekly Horoscope1 hr ago
4
Odisha Fire Services On High Alert3 hrs ago
5
Odisha news6:57 AM IST