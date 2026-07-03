ରାଜ୍ୟରେ SIR ପାଇଁ ୧୦ ବରିଷ୍ଠ IAS ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭୋଟର ତାଲିକା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ୧୦ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ ଅଧିକାରୀ । IAS ରାଜେଶ ପ୍ରଭାକର ପାଟିଲ, ଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲ, ବଲୱନ୍ତ ସିଂହ, ବି. ପରମେଶ୍ୱରନ, ବିଜୟ କେତନ ଉପାଧ୍ୟାୟ, ପ୍ରସନ୍ନ ରେଡ୍ଡୀ, ସୁଧାଂଶୁ ସାମଲ, ରଶ୍ମିତା ପଣ୍ଡା, ମହମ୍ମଦ ସାଦିକ ଆଲମ, ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ବ ମିଳିଛି ।
ନିଯୁକ୍ତ ଏହି ୧୦ ଆଇଏଏସ୍ଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି । ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବା ନିଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅତିକମ୍ରେ ୩ ଥର ଗସ୍ତ କରିବେ । ୩ ଥର ଗସ୍ତ କରି ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବେ IAS ଅଧିକାରୀମାନେ । କେବଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଗସ୍ତକୁ ସୀମିତ ରଖିବେନି ବରଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀର ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ । ଏଥିସହ ସାଂସଦ, ବିଧାୟକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ନେଇ ବୈଠକ କରିବେ । ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଓ ସମସ୍ୟା ଶୁଣିବା ସହ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିବେ । ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ । ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କର ଗସ୍ତ ସୂଚୀ, ଟେଲିଫୋନ/ମୋବାଇଲ୍ ନଂ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର କରାଯିବ । ଯେପରି ସାଧାରଣ ଲୋକେ ସହଜରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ସମୀକ୍ଷା ପରେ ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ CEOଙ୍କୁ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ । ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଆସନ୍ତା ୫ ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଚିଠା ଭୋଟର ତାଲିକା ।