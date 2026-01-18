Odisha News: ଗୋ-ମାଫିଆର ଶହେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ

Trending Photos
Odisha News: କେନ୍ଦୁଝର: ଗୋମାଫିଆଙ୍କର ଶହେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିବ କେନ୍ଦୁଝର ପୋଲିସ । ଏହା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର SP ନୀତିନ କୁଶଳକର୍ । ୧ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଗୋମାଫିଆ ମାନେ ପୋଲିସ୍ ଗାଡ଼ିକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ପୋଲିସଙ୍କ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ାଇ ଫେରାର୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ସେବେଠାରୁ ଗୋମାଫିଆଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ତରଫରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା । ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତାର ୧୧୨ ଧାରା, ସଂଗଠିତ ଅପରାଧ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଗୋମାଫିଆଙ୍କ ଉପରେ ୨୦ରୁ ଉର୍ଧ୍ବ କେସ୍ ରୁଜୁ କରି ପୋଲିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ।
ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ନୂତନ NAT GRID ଅନ୍ ଲାଇନ୍ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ଏହି ଗୋମାଫିଆମାନେ ୧ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ବେଆଇନ ଗୋଚାଲାଣରେ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା । ଏହି ସୂଚନା ଆଧାରରେ ୧ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିବା ସହ, ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସୂତ୍ରଧରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର SP I ଆଜିର ଗୋରକ୍ଷା ଅଭିଯାନରେ ୫ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ରେଡ଼ କରି ୯ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିବା ସହିତ, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ୧କୋଟି ୪୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି ।
ଏଥିସହିତ, ୧କେଜି ସୁନା, ୩କେଜି ରୁପା, ୧୧ଟି ୪-ଚକିଆ ଗାଡି, ୧୩ଟି ୨-ଚକିଆ ଗାଡ଼ି, ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍, ଜାଗା ଓ ଜମିର କାଗଜପତ୍ର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଆଦି ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ୧ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିବା ସହିତ, BNS ଧାରା ୧୦୭ ଅନୁଯାୟୀ ଏସବୁ ଜବତ କରିବାକୁ ପୋଲିସ, ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି SP ନୀତିନ କୁଶଲକର ।