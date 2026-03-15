ଡିଜିପିଙ୍କ ନିକଟରେ ୧୧ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ

ଭବାନୀପାଟଣା: ମାଓମୁକ୍ତ ଅଭିଯାନରେ ଆଉ ଏକ ସଫଳତା ମିଳିଛି । ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟକୁ ମାଓମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଜାରି କରିଥିବା ଅଭିଯାନର ଧିରେ ଧିରେ ବାସ୍ତବ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୧ ଜଣ ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆଙ୍କ ନିକଟରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ମାଓବାଦୀମାନେ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ୧୧ଟି ବନ୍ଧୁକ, ଅଫୁଟା ଗୁଳି, ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଏବଂ ମାଓ ପୁସ୍ତିକା ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି । ମାଓବାଦୀମାନେ ହିଂସାର ପଥ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା କ୍ୟାଡରଙ୍କୁ ୩୬ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିମାସ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ସହ ବାସସ୍ଥାନ ସହାୟତା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ଡିଜିପି ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚି ନରହି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ହେଇଥିଲେ । ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଓ ପ୍ରଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏଡିଜି ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା, ଆଇଜି ଦୀପକ କୁମାର, ଆଇଜି ଅମିତେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ସିଂ (CRPF), ଡିଜି ଅଖିଲେଶ୍ୱର ସିଂ, ଡିଜି କାନୱର ବିଶାଲ ସିଂ (କୋରାପୁଟ) ଏବଂ ନୁଆପଡା, କାନ୍ଦାଲ, ଓ ନବରଙ୍ଗପୁରର ଏସପି ମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଏସପି ନାଗରାଜ ଦେବରାକୋଣ୍ଡା ଏହି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ।
