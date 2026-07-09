Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Missing Fishermen: ଇଲିସି ଧରିବାକୁ ଯାଇ ନିଖୋଜ ୧୫ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ, ୭ ଦିନ ହେଲାଣି ମିଳୁନି ପତ୍ତା...

Missing Fishermen: ଇଲିସି ଧରିବାକୁ ଯାଇ ନିଖୋଜ ୧୫ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ, ୭ ଦିନ ହେଲାଣି ମିଳୁନି ପତ୍ତା...

ଇଲିସି ମାଛ ଧରିବାକୁ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇଥିବା ‘ମାଆ କାଳୀ’ ନାମକ ଏକ ମାଛଧରା ଟ୍ରଲର ଏବେବି ନିଖୋଜ ରହିଛି। ଟ୍ରଲରରେ ଥିବା ୧୫ ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ମିଳିନଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ଓ ଆତଙ୍କ ଦେଖାଦେଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଜୁଲାଇ ୨ ତାରିଖରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଶଙ୍କରପୁର ବେଳାଭୂମିରୁ ଏହି ଟ୍ରଲର ଇ

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 09, 2026, 10:23 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 10:23 AM IST
Missing Fishermen: ଇଲିସି ଧରିବାକୁ ଯାଇ ନିଖୋଜ ୧୫ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ, ୭ ଦିନ ହେଲାଣି ମିଳୁନି ପତ୍ତା...

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜି କିଲୋ ପିଛା କେତେ ରହିଛି ମୂଲ୍ୟ....
Petrol Diesel price1 hr ago
2
Top 10 news1 hr ago
3
lpg cylinder news2 hrs ago
4
us iran conflict2 hrs ago
5
Hirakud Dam3 hrs ago