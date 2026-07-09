/Missing Fishermen: ଇଲିସି ଧରିବାକୁ ଯାଇ ନିଖୋଜ ୧୫ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ, ୭ ଦିନ ହେଲାଣି ମିଳୁନି ପତ୍ତା...

Missing Fishermen: ଇଲିସି ମାଛ ଧରିବାକୁ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇଥିବା ‘ମାଆ କାଳୀ’ ନାମକ ଏକ ମାଛଧରା ଟ୍ରଲର ଏବେବି ନିଖୋଜ ରହିଛି। ଟ୍ରଲରରେ ଥିବା ୧୫ ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ମିଳିନଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ଓ ଆତଙ୍କ ଦେଖାଦେଇଛି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଜୁଲାଇ ୨ ତାରିଖରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଶଙ୍କରପୁର ବେଳାଭୂମିରୁ ଏହି ଟ୍ରଲର ଇଲିସି ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା। ପରଦିନ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସମୁଦ୍ରରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଝଡ଼କୁ ନେଇ ସତର୍କବାଣୀ ଜାରି କରି ସମସ୍ତ ଟ୍ରଲରକୁ ତୁରନ୍ତ କୂଳକୁ ଫେରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲା।
ସତର୍କବାର୍ତ୍ତା ପରେ ଅଧିକାଂଶ ଟ୍ରଲର ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଫେରିଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ‘ମାଆ କାଳୀ’ ଟ୍ରଲର ଆଉ କୂଳକୁ ଫେରିନାହିଁ। ଟ୍ରଲର ସହ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି।
ଏହି ଘଟଣା ପରେ ନିଖୋଜ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଚିନ୍ତାରେ ଦିନ କାଟୁଥିବା ବେଳେ, ଶଙ୍କରପୁର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତୀୟ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ସନ୍ଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ସ୍ୱଦେଶ ନାୟକ ନୌସେନାର ହେଲିକପ୍ଟର ସହାୟତାରେ ବ୍ୟାପକ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଚଳାଇବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥାମାନେ ନିଖୋଜ ଟ୍ରଲର ଓ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ, ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଫେରିବାକୁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି।