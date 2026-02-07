Maoist: ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ ୧୫ ଜଣ ହାର୍ଡ-କୋର୍ ମାଓବାଦୀ...

Maoist: ମାଓ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (ଡିପିଓ)ରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ୧୫ ଜଣ ମାଓବାଦୀ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଏଡିଜି ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା ସମ୍ମୁଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ମାଓବାଦୀମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରଖି ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ଯାହା ହିଂସା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତରେ ପୁନର୍ବାର ଯୋଗଦାନ କରିବାର ସେମାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଥିଲା।
ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା, ଆଇପିଏସ କହିଥିଲେ ଯେ ୧୫ ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶ-ମୁଖୀ ଏବଂ ଲୋକ-କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ଭ୍ରମିତ ଯୁବକଙ୍କ ବଢ଼ୁଥିବା ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଯେ SOG, DVF, CRPF, BSF ଦ୍ୱାରା ନିରନ୍ତର ଅପରେସନ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମୂଳଦୁଆକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି।
ଏଡିଜି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମସମର୍ପଣକାରୀ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଏବଂ ପୁନର୍ବାସ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, ବୃତ୍ତିଗତ ତାଲିମ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ସମେତ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସମାଜରେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ପୁନଃସମ୍ମିଳିତ ହୋଇପାରିବେ।
୧୫ ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୨ ଜଣ ରାଜ୍ୟ କମିଟି ସଦସ୍ୟ, ୧ ଜଣ ଡିଭିଜନାଲ କମିଟି ସଦସ୍ୟ, ୫ ଜଣ କ୍ଷେତ୍ର କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ୮ ଜଣ ଦଳୀୟ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ୧.୯୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି। ସେମାନେ ୧୪ଟି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ୨ଟି AK ୪୭ ରାଇଫଲ୍, ୫ଟି SLR, ଗୋଟିଏ INSAS, ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେନ୍ ଗନ୍, ଗୋଟିଏ ୩୦୩, ୪ଟି ସିଙ୍ଗଲ୍ ସଟ୍ ଏବଂ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଗୁଳିଗୋଳା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାୟ ୧୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି।