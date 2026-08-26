Hospital Fire: ହସପିଟାଲରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ତ,୧୫ ନବଜାତ ମୃତ

Hospital Fire: ହସପିଟାଲରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ତ। ପାକିସ୍ତାନ ଇସଲାମାବାଦର PIMS ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଏଥିରେ ୧୫ ନବଜାତ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ଏସି କମ୍ପ୍ରେସର ଫାଟି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।
ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁସାରେ, ଅତି କମରେ ୧୫ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜିଓ ନ୍ୟୁଜ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଧୃତି ଦେଇ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମୟରେ ନର୍ସରୀରେ ୧୬ ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏକୁ ବଞ୍ଚା ଯାଇଛି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କୁଲିଂ ଅପରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି।
ପିଆଇଏମ୍ଏସ୍ ଇସଲାମାବାଦ ସହରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ହସ୍ପିଟାଲର ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ହସ୍ପିଟାଲର ମାତୃ ଏବଂ ଶିଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ (ଏମ୍ସିଏଚ୍) ୟୁନିଟ୍ ରେ ୧୫୬ ଟି ଶଯ୍ୟା ରହିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ,ପିଆଇଏମ୍ଏସ୍ ହସ୍ପିଟାଲର ତୃତୀୟ ମହଲାରେ ମାତୃ ଏବଂ ଶିଶୁ ୱାର୍ଡ ଅବସ୍ଥିତ, ଯେଉଁଠାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, ଅନେକ ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡ଼ି ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା।
ପିଆଇଏମ୍ଏସ୍ ମୁଖପାତ୍ର ଡାକ୍ତର ଆନିଜା ଜଲିଲ୍ ବିବିସିକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜଣେ ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ହସ୍ପିଟାଲ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୁର୍ଘଟଣା ଉପରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିବ। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୀଡିତ ପରିବାର ଭିତରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।