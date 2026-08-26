Add Zee Business As A Preferred Source
App

Hospital Fire: ହସପିଟାଲରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ତ,୧୫ ନବଜାତ ମୃତ

Hospital Fire: ହସପିଟାଲରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ତ। ପାକିସ୍ତାନ ଇସଲାମାବାଦର PIMS ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଏଥିରେ ୧୫ ନବଜାତ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 26, 2026, 01:39 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 01:39 PM IST
Hospital Fire: ହସପିଟାଲରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ତ,୧୫ ନବଜାତ ମୃତ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News: କୋମନା ତହସିଲଦାର ଓ ARI ସସ୍‌ପେଣ୍ଡ,ଉଭୟଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ନଛାଡ଼ିବାକୁ ନିର୍ଦ
2
3
4
5