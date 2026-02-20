Holi 2026: ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ୧୫ତମ ହର୍ବାଲ ହୋଲି ୨୦୨୬

ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆୟୋଜିକା ସ୍ୱପ୍ନା ପତି, ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ମହାପାତ୍ର, ପ୍ରିୟଙ୍କା, ଅଭିନେତା ଶୁଭାଶିଷ ଶର୍ମା (ମଣ୍ଟୁ), ଓଡିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ ଗୌରୀ ଶଙ୍କର ଦାସ, ପ୍ରଯୋଜକ ରାଜେଶ ମହାନ୍ତି, ରାକେଶ ମହାନ୍ତି (ଟ୍ରଷ୍ଟି), ସତ୍ୟଜିତ ମହାନ୍ତି (ସହଭାଗୀ), ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ଡଃ ଋଷି ପଟ୍ଟନାୟକ, କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଅମିତ ନାୟକ, ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାନର କ୍ରିଏଟିଭ ହେଡ଼ ପ୍ରଣୟ ଜେଠୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ଏଥର ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୧୫ତମ ହର୍ବାଲ ହୋଲି ୨୦୨୬ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଯାହା ରଙ୍ଗର ପର୍ବକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ। ଲାଭିନ୍ସଉଡ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ସହଯୋଗରେ ସ୍ୱପ୍ନା ପତି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କେମିକାଲ୍ ମୁକ୍ତ ହୋଲି ଉତ୍ସବ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ପ୍ରସାର କରିବାର ନିଜର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ମିଶନକୁ ଜାରି ରଖିଛି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କଳିଙ୍ଗ ରେଳ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଠାରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଥିଲା । ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆୟୋଜିକା ସ୍ୱପ୍ନା ପତି, ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ମହାପାତ୍ର, ପ୍ରିୟଙ୍କା, ଅଭିନେତା ଶୁଭାଶିଷ ଶର୍ମା (ମଣ୍ଟୁ), ଓଡିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ ଗୌରୀ ଶଙ୍କର ଦାସ, ପ୍ରଯୋଜକ ରାଜେଶ ମହାନ୍ତି, ରାକେଶ ମହାନ୍ତି (ଟ୍ରଷ୍ଟି), ସତ୍ୟଜିତ ମହାନ୍ତି (ସହଭାଗୀ), ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ଡଃ ଋଷି ପଟ୍ଟନାୟକ, କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଅମିତ ନାୟକ, ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାନର କ୍ରିଏଟିଭ ହେଡ଼ ପ୍ରଣୟ ଜେଠୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ହୋଲି ହେଉଛି ଏକ ଆନନ୍ଦର ପର୍ବ ଯାହା, ଭକ୍ତି ସହ ଏକତାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଜଡିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ୍ପରା ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ, ହର୍ବାଲ ହୋଲି ଦାୟିତ୍ୱର ସହ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ହର୍ବାଲ ହୋଲି ୨୦୧୧ ମସିହାରେ "କେମିକାଲ୍ ରଙ୍ଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ" ବାର୍ତ୍ତା ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି, ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିକାରକ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର ନକରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଆସୁଛି, ଯାହା ଚର୍ମ ଆଲର୍ଜି, ଆଖି ଜ୍ୱଳନ ଏବଂ ପରିବେଶର କ୍ଷତି କରିଥାଏ।
ଏହି ବର୍ଷ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ୧୫ ସଫଳ ବର୍ଷ ଚିହ୍ନିତ କରୁଛି ଏବଂ ଆୟୋଜକମାନେ ଏକ ଭବ୍ୟ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ୨ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ଅପରାହ୍ନ ୪:୦୦ ରୁ ରାତି ୧୦:୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନେ ହଳଦୀ, ଚନ୍ଦନ, ମୁଲତାନି ମାଟି, ନିମ୍ବ ଏବଂ ବିଟ୍ରୁଟ୍ ପରି ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନରୁ ନିର୍ମିତ ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରି ହୋଲି ଖେଳିବେ।
ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଶେହଜାଦ୍ ଅଲ୍ଲୀ, ଶବାବ୍ ସାବ୍ରି, ଏଜାଜ୍ ଖାନ୍ ଏବଂ ଉର୍ଫି ଜାଭେଦ୍ଙ୍କ ସମେତ ଲୋକପ୍ରିୟ ବଲିଉଡ ଏବଂ ଓଲିଉଡ କଳାକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଇଭ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଡିଜେ ଆୟୁଷ ନିଜ ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହଜନକ କରିବେ। ପ୍ରାୟ ୧୦୦୦ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଏବଂ ଅନେକ ଜଣାଶୁଣା ଶିଳ୍ପପତି ଏବଂ ଅତିଥି ଯୋଗଦେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ 'ବୁକ ମାଇଁ ସୋ'ରେ ଉପଲବ୍ଧ। ହର୍ବାଲ ହୋଲି ୨୦୨୬ କେବଳ ଏକ ପର୍ବ ନୁହେଁ - ଏହା ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଏକ ସବୁଜ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାର ଲକ୍ଷ ରଖିଥାଏ ବୋଲି ଏହାର ଆୟୋଜକ ଟିମ କହିଛି ।
