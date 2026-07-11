Odisha News: ୧୬ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ନିଖୋଜ ଘଟଣା, ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର

Odisha News: ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଧରି ସମୁଦ୍ରରେ ନିଖୋଜ ଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ତିନି ଭାଇଙ୍କ ସମେତ ୧୬ ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଜୁଲାଇ ୨ ତାରିଖରେ ଶଙ୍କରପୁର ବେଳାଭୂମିରୁ 'ମା କାଳୀ' ଟ୍ରଲରରେ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରିବା ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ସେମାନେ କୂଳ ଛାଡିବା ପରଠାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
୧୬ ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତିନି ଜଣ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉଲୁଦା ଗ୍ରାମର। ସେମାନଙ୍କୁ ରବିନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ, ଜୟରାମ ମାଝୀ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମାଝୀ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ବାକି ୧୨ ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର। ତିନି ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଯିବା ପରେ ଥରେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଟ୍ରଲର ମାଲିକ ରବିବାର ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ସମସ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଘୋର ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।
ଶଙ୍କରପୁର ଟ୍ରଲର ଆସୋସିଏସନରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଟ୍ରଲରଟି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କାକଦ୍ୱୀପଠାରୁ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ସଂଘ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଏକ ଟ୍ରଲର ପଠାଇଛି। ଏହି ବିକାଶ ନିଖୋଜ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ, ବିଶେଷକରି ବାଲେଶ୍ୱରର ଭୋଗରାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଛି।