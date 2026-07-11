Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha News: ୧୬ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ନିଖୋଜ ଘଟଣା, ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର

Odisha News: ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଧରି ସମୁଦ୍ରରେ ନିଖୋଜ ଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ତିନି ଭାଇଙ୍କ ସମେତ ୧୬ ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରାଯାଇଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 11, 2026, 01:27 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 01:27 PM IST
Odisha News: ୧୬ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ନିଖୋଜ ଘଟଣା, ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha Weather Update: ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ! ପ୍ରଭାବରେ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ବର୍ଷା
Odisha Weather Update1 hr ago
2
Odisha vigilance2 hrs ago
3
Ips Officer Resignation3 hrs ago
4
petrol diesel price today3:46 AM IST
5
Vande Mataram3:16 AM IST