୫ ବର୍ଷରେ ୧ ଲକ୍ଷ ୬୬ ହଜାର ୯୪୧ କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Dec 06, 2025, 02:40 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜି ବିଧାନସଭା ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ସମ୍ପର୍କରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି । ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୫ ବର୍ଷରେ ୧ ଲକ୍ଷ ୬୬ ହଜାର ୯୪୧ କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ୫୨ ହଜାର ୨୩୫ ଏକର ଜମିରେ ହୋଇଥିବା ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ୨୨ ହଜାର ୩୮୦ କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି । କନ୍ଧମାଳରେ ୩୬୪୯ ଏକର ଏବଂ ବୌଦ୍ଧରେ ୩୩୭ ଏକର ଜମିରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ।

ବିଧାନସଭା ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ, ବିଗତ ୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ କେତେ ପରିମାଣ ଜମିରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କେତେ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ ଧରାଯାଇଛି ପ୍ରକାଶ କରି ରାଜ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ଓ ଗଞ୍ଜେଇ ବ୍ୟବସାୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲୋପ ସାଧନ କରିବାକୁ କି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ? ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ନିୟମିତ ଚଢାଉ କରାଯାଇ ଏଥିରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ଅଦାଲତକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଅଛିଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗଞ୍ଜେଇଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟର ଭୟାବହତା ବିଷୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ IEC କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯଥା- 'ଆମ ସଂକଳ୍ପ, ନିଶା ନୁହେଁ ଜୀବନ', ବିଭିନ୍ନ କର୍ମଶାଳା, ଶିକ୍ଷଣୀୟ ମନୋରଞ୍ଜନସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଇତ୍ୟାଦି ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଅଛିଗୃହ ଏବଂ ବନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମିଳିତ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଗଠନ କରି ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛର ବେଆଇନ ଚାଷକୁ ନିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚଢାଉ ଜାରି ରହିଛି

