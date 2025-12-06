ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ନିୟମିତ ଚଢାଉ କରାଯାଇ ଏଥିରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ଅଦାଲତକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଅଛି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜି ବିଧାନସଭା ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ସମ୍ପର୍କରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି । ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୫ ବର୍ଷରେ ୧ ଲକ୍ଷ ୬୬ ହଜାର ୯୪୧ କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ୫୨ ହଜାର ୨୩୫ ଏକର ଜମିରେ ହୋଇଥିବା ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ୨୨ ହଜାର ୩୮୦ କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି । କନ୍ଧମାଳରେ ୩୬୪୯ ଏକର ଏବଂ ବୌଦ୍ଧରେ ୩୩୭ ଏକର ଜମିରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ।
ବିଧାନସଭା ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ, ବିଗତ ୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ କେତେ ପରିମାଣ ଜମିରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କେତେ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ ଧରାଯାଇଛି ପ୍ରକାଶ କରି ରାଜ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ଓ ଗଞ୍ଜେଇ ବ୍ୟବସାୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲୋପ ସାଧନ କରିବାକୁ କି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ? ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ନିୟମିତ ଚଢାଉ କରାଯାଇ ଏଥିରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ଅଦାଲତକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଅଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗଞ୍ଜେଇ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟର ଭୟାବହତା ବିଷୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ IEC କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯଥା- 'ଆମ ସଂକଳ୍ପ, ନିଶା ନୁହେଁ ଜୀବନ', ବିଭିନ୍ନ କର୍ମଶାଳା, ଶିକ୍ଷଣୀୟ ମନୋରଞ୍ଜନ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଇତ୍ୟାଦି ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଅଛି । ଗୃହ ଏବଂ ବନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମିଳିତ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଗଠନ କରି ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛର ବେଆଇନ ଚାଷକୁ ନିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚଢାଉ ଜାରି ରହିଛି ।
