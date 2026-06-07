ପୁରୀ: ପୁଣି ଥରେ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର ନେଇଛି ଆଉ ଏକ ନିରୀହ ଜୀବନ। ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ କରିବା ବେଳେ ରିପ୍ କରେଣ୍ଟରେ ଭାସିଯାଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ୧୭ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତ ଯୁବକ ହେଲେ ରାଜେଶ ଶିଆଳ।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜେଶ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା। ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିର ସେକ୍ଟର-୯ ଓ ସେକ୍ଟର-୧୦ ମଧ୍ୟଭାଗରେ, ଚୈତନ୍ୟ ଛକ ଓ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟରେ ରାଜେଶଙ୍କୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରିପ୍ କରେଣ୍ଟ ଟାଣି ନେଇଥିଲା।
ଘଟଣା ପରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲାଇଫଗାର୍ଡ ଓଡ଼ି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଜମ୍ବେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବହୁ ପ୍ରୟାସ ପରେ ସେମାନେ ରାଜେଶଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା।
ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ହେଲା କାଳ, ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ନେଲା ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର #odishanews pic.twitter.com/YLF1cHVkBI
— ZEE Odisha News (@ZeeOdisha) June 7, 2026
ତେବେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଜେଶଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପରିବାର ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି।
ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ବାରମ୍ବାର ରିପ୍ କରେଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ସ୍ନାନକାରୀଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ଲାଇଫଗାର୍ଡଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନି ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।