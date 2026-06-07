Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ ହେଲା କାଳ: ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ରିପ୍ କରେଣ୍ଟରେ ଭାସିଗଲେ ୧୭ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ

ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ ହେଲା କାଳ: ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ରିପ୍ କରେଣ୍ଟରେ ଭାସିଗଲେ ୧୭ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ

ପୁରୀ: ପୁଣି ଥରେ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର ନେଇଛି ଆଉ ଏକ ନିରୀହ ଜୀବନ। ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ କରିବା ବେଳେ ରିପ୍ କରେଣ୍ଟରେ ଭାସିଯାଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ୧୭ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତ ଯୁବକ ହେଲେ ରାଜେଶ ଶିଆଳ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 07, 2026, 09:52 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 09:55 AM IST
ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ ହେଲା କାଳ: ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ରିପ୍ କରେଣ୍ଟରେ ଭାସିଗଲେ ୧୭ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ ହେଲା କାଳ: ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ରିପ୍ କରେଣ୍ଟରେ ଭାସିଗଲେ ୧୭ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ
puri beach16 min ago
2
Shreyas Iyer33 min ago
3
Petrol Diesel price1 hr ago
4
Comedian Death1 hr ago
5
Top 10 news2 hrs ago