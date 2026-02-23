Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3120204
Zee OdishaOdisha Stateଓଡ଼ିଶାରେ ଡିଜିଟାଲ୍‌ କନେକ୍ଟିଭିଟି: ୯୬% ଗାଁରେ ମୋବାଇଲ୍ ସେବା, ଏବେ ବି ଅନ୍ଧାରରେ ୧୭୫୪ଟି ଗାଁ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଡିଜିଟାଲ୍‌ କନେକ୍ଟିଭିଟି: ୯୬% ଗାଁରେ ମୋବାଇଲ୍ ସେବା, ଏବେ ବି ଅନ୍ଧାରରେ ୧୭୫୪ଟି ଗାଁ

Odisha villages: ରାଜ୍ୟରେ ଡିଜିଟାଲ୍‌ ବିପ୍ଳବ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲେ ବି ଏବେ ବି ଅନେକ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋବାଇଲ୍ ନେଟୱାର୍କ ପହଞ୍ଚିବା ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି। 

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Feb 23, 2026, 07:44 PM IST

Trending Photos

Odisha villages
Odisha villages

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଡିଜିଟାଲ୍‌ ବିପ୍ଳବ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲେ ବି ଏବେ ବି ଅନେକ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋବାଇଲ୍ ନେଟୱାର୍କ ପହଞ୍ଚିବା ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି। ସଦ୍ୟତମ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ୯୬.୫୭ ପ୍ରତିଶତ ଗାଁରେ ମୋବାଇଲ୍ ଓ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିବା ବେଳେ ୧୩ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ୧,୭୫୪ଟି ଗାଁ ଏବେ ବି ଏହି ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି।

ସୋମବାର ବିଧାନସଭାରେ ପୋଟାଙ୍ଗୀ ବିଧାୟକ ତଥା ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଡଃ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

ସଂଯୋଗୀକରଣର ସ୍ଥିତି: ଏକ ନଜରରେ
ରାଜ୍ୟର ମୋଟ ୫୧,୧୭୬ଟି ଗାଁ ମଧ୍ୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୪୯,୪୨୨ଟି ଗାଁରେ ମୋବାଇଲ୍ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ସେହିପରି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଦେଖିଲେ, ୬,୭୯୮ଟି ଜିପି ମଧ୍ୟରୁ ୬,୭୮୫ଟିରେ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ସଂଯୋଗ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି।

Add Zee News as a Preferred Source
  •  ମୋଟ ଗାଁ: ୫୧,୧୭୬
  •  ସଂଯୋଗ ପାଇଥିବା ଗାଁ: ୪୯,୪୨୨
  •  ବାକି ଥିବା ଗାଁ: ୧,୭୫୪
  •  ପଞ୍ଚାୟତ ସଂଖ୍ୟା (ଯେଉଁଠି ସେବା ବାକି ଅଛି): ୧୩

କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ ନେଟୱାର୍କ?
ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁ ୧୩ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏବେ ବି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସେଠାରେ 'ଭାରତନେଟ୍' ପ୍ରକଳ୍ପ ଜରିଆରେ VSAT (Very Small Aperture Terminal) ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଟାୱାର ଅପେକ୍ଷା ସାଟେଲାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ହୋଇଛି।

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ 'ଡିଜିଟାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ' ଅଭିଯାନରେ ଏହି ଗାଁଗୁଡ଼ିକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଘଣ୍ଟି ବାଜିବ ଏବଂ ଲୋକେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଦୁନିଆ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ସରକାର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି।

About the Author
author img
Zee Odisha Desk

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha villages
ଓଡ଼ିଶାରେ ଡିଜିଟାଲ୍‌ କନେକ୍ଟିଭିଟି: ୯୬% ଗାଁରେ ମୋବାଇଲ୍ ସେବା, ଏବେ ବି ଅନ୍ଧାରରେ ୧୭୫୪ଟି ଗାଁ
Odisha Government jobs
ଓଡ଼ିଶାରେ ୯୪ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ ପଦବୀ ଖାଲି: ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ବିଭାଗରେ ହେବ ସର୍ବାଧିକ ନିଯୁକ୍ତି
Pipili
ପିପିଲି ସିଫା ନିକଟରେ କିନ୍ନରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣା, ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ
Sunabeda
ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ, ମିଶିଲେ ସୁନାବେଡ଼ା ଚେୟାରମ୍ୟାନ
top 10 news today
Top 10 News: ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସର ବଡ ସୂଚନା, ବିଧାନସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର