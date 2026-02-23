ଓଡ଼ିଶାରେ ଡିଜିଟାଲ୍‌ କନେକ୍ଟିଭିଟି: ୯୬% ଗାଁରେ ମୋବାଇଲ୍ ସେବା, ଏବେ ବି ଅନ୍ଧାରରେ ୧୭୫୪ଟି ଗାଁ

Odisha villages: ରାଜ୍ୟରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ବିପ୍ଳବ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲେ ବି ଏବେ ବି ଅନେକ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋବାଇଲ୍ ନେଟୱାର୍କ ପହଞ୍ଚିବା ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ବିପ୍ଳବ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲେ ବି ଏବେ ବି ଅନେକ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋବାଇଲ୍ ନେଟୱାର୍କ ପହଞ୍ଚିବା ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି। ସଦ୍ୟତମ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ୯୬.୫୭ ପ୍ରତିଶତ ଗାଁରେ ମୋବାଇଲ୍ ଓ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିବା ବେଳେ ୧୩ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ୧,୭୫୪ଟି ଗାଁ ଏବେ ବି ଏହି ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି।
ସୋମବାର ବିଧାନସଭାରେ ପୋଟାଙ୍ଗୀ ବିଧାୟକ ତଥା ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଡଃ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ସଂଯୋଗୀକରଣର ସ୍ଥିତି: ଏକ ନଜରରେ
ରାଜ୍ୟର ମୋଟ ୫୧,୧୭୬ଟି ଗାଁ ମଧ୍ୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୪୯,୪୨୨ଟି ଗାଁରେ ମୋବାଇଲ୍ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ସେହିପରି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଦେଖିଲେ, ୬,୭୯୮ଟି ଜିପି ମଧ୍ୟରୁ ୬,୭୮୫ଟିରେ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ସଂଯୋଗ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି।
କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ ନେଟୱାର୍କ?
ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁ ୧୩ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏବେ ବି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସେଠାରେ 'ଭାରତନେଟ୍' ପ୍ରକଳ୍ପ ଜରିଆରେ VSAT (Very Small Aperture Terminal) ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଟାୱାର ଅପେକ୍ଷା ସାଟେଲାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ହୋଇଛି।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ 'ଡିଜିଟାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ' ଅଭିଯାନରେ ଏହି ଗାଁଗୁଡ଼ିକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଘଣ୍ଟି ବାଜିବ ଏବଂ ଲୋକେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଦୁନିଆ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ସରକାର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି।