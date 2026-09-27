/Ganja Seized: କୋରାପୁଟରେ ବଡ଼ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ, ବୋଲେରୋର ସିକ୍ରେଟ ଚାମ୍ବରରୁ ମିଳିଲା ୧୭୬ କିଲୋ

କୋରାପୁଟ: କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପାଡୁଆ ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା। ଏକ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ିରୁ ୧୭୬ କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବା ଜଣେ ନାବାଳକଙ୍କୁ ଧରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସକୁ ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ପାଡୁଆ ପୋଲିସ ଜୟପୁର-ବିଶାଖାପାଟଣା ସଂଯୋଗୀ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥର ହାଣ୍ଡିପୁଟ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସେବାକେନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ ଛକି ବସିଥିଲା।
ଏହି ସମୟରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବା OR10G-0589 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ବୋଲେରୋକୁ ପୋଲିସ ଅଟକାଇ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା। ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଗାଡ଼ି ଜଣେ ନାବାଳକ ଚଳାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା ଏକ ସିକ୍ରେଟ ଚାମ୍ବର ମଧ୍ୟରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ମିଳିଥିଲା।
ପରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜବତ ଗଞ୍ଜେଇର ଓଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଓଜନ ପରେ ମୋଟ ୧୭୬ କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏହାପରେ ପାଡୁଆ ଥାନାରେ କେସ୍ ନମ୍ବର ୧୦୦/୨୦୨୬ ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି।
ପୋଲିସ ଗଞ୍ଜେଇ ସହ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଏତେ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ ନାବାଳକ କେଉଁଠାରୁ ଆଣିଥିଲା ଏବଂ କେଉଁଠାକୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲା, ସେନେଇ ପୋଲିସ ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି। ଏହି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ପଛରେ ଆଉ କେହି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।