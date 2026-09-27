Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Ganja Seized: କୋରାପୁଟରେ ବଡ଼ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ, ବୋଲେରୋର ସିକ୍ରେଟ ଚାମ୍ବରରୁ ମିଳିଲା ୧୭୬ କିଲୋ

Ganja Seized: କୋରାପୁଟରେ ବଡ଼ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ, ବୋଲେରୋର ସିକ୍ରେଟ ଚାମ୍ବରରୁ ମିଳିଲା ୧୭୬ କିଲୋ

ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସକୁ ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ପାଡୁଆ ପୋଲିସ ଜୟପୁର-ବିଶାଖାପାଟଣା ସଂଯୋଗୀ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥର ହାଣ୍ଡିପୁଟ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସେବାକେନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ ଛକି ବସିଥିଲା।

Reported ByNiroj SatpathyEdited ByPriyambada Rana
Published: Sep 27, 2026, 05:38 PM IST|Updated: Sep 27, 2026, 05:38 PM IST
Ganja Seized: କୋରାପୁଟରେ ବଡ଼ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ, ବୋଲେରୋର ସିକ୍ରେଟ ଚାମ୍ବରରୁ ମିଳିଲା ୧୭୬ କିଲୋ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ୟୁପିଆଇ ଚାର୍ଜ ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି: ୨ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପେମେଣ୍ଟରେ ୦.୪% ଏମଡିଆରକୁ ଚ୍
2
3
4
5