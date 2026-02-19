Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3115837
Zee OdishaOdisha Stateରାଜ୍ୟରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍କୁଲ ବସ୍ ଯାତ୍ରା; ବିନା ପରମିଟ୍‌ରେ ଚାଲୁଛି ୧,୭୭୧ଟି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗାଡ଼ି

ରାଜ୍ୟରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍କୁଲ ବସ୍ ଯାତ୍ରା; ବିନା ପରମିଟ୍‌ରେ ଚାଲୁଛି ୧,୭୭୧ଟି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗାଡ଼ି

Odisha Assembly: ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା ହଜାର ହଜାର ସ୍କୁଲ ବସ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଗାଡ଼ିର ବୈଧ ପରମିଟ୍ ନାହିଁ। 

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Feb 19, 2026, 08:59 PM IST

Trending Photos

ରାଜ୍ୟରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍କୁଲ ବସ୍ ଯାତ୍ରା
ରାଜ୍ୟରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍କୁଲ ବସ୍ ଯାତ୍ରା

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା ହଜାର ହଜାର ସ୍କୁଲ ବସ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଗାଡ଼ିର ବୈଧ ପରମିଟ୍ ନାହିଁ। ବିଧାନସଭାରେ ସରକାର ଦେଇଥିବା ଏହି ତଥ୍ୟ ଏବେ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି।

କ’ଣ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ?
ଗୁରୁବାର ବିଧାନସଭାରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖି ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ଏହି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ:

  •   ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ମୋଟ ୪,୦୪୫ଟି ବସ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେବାଆଣିବା କରୁଛି।
  •   ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୧,୭୭୧ଟି ବସ୍ ପାଖରେ କୌଣସି ବୈଧ ପରିବହନ ପରମିଟ୍ ନାହିଁ।
  •   କେବଳ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହିଁ ୧୭ଟି ବସ୍ ବିନା ପରମିଟ୍‌ରେ ପିଲାଙ୍କୁ ବୋହୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

କାହିଁକି ଏହା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ?
ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଗାଡ଼ିର ଫିଟନେସ୍, ବୈଧ ବୀମା (Insurance) ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡର ଯାଞ୍ଚ ପରେ ହିଁ ପରମିଟ୍ ମିଳିଥାଏ। ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଗାଡ଼ି ବିନା ପରମିଟ୍‌ରେ ଚାଲିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି— କୋମଳମତି ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳ ଖେଳାଯାଉଛି। ଯଦି କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ହେବ, ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି।

Add Zee News as a Preferred Source

ଆଗକୁ କ’ଣ ହେବ?
ଏହି ଖୁଲାସା ପରେ ପରିବହନ ବିଭାଗର କଡ଼ା ଯାଞ୍ଚ ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଥିବା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ବିରୋଧରେ ସରକାର କି ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡବିଧାନ କିମ୍ବା ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ।

ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, କେବଳ ତଥ୍ୟ ରଖିଲେ ହେବନି, ବରଂ ତୁରନ୍ତ ଏହି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ପିଲାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଦରକାର।

About the Author
author img
Zee Odisha Desk

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha workers stranded in Thailand
ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଫସିଛନ୍ତି ୬ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ; ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲା ରାଜ୍ୟ
Lucky Zodiac Sign
Lucky Zodiac Sign: ୨୦ ଫେବୃଆରୀରେ ଗଜକେଶରୀ ଯୋଗ, ୫ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ୱଳ
Kantabanji Jailor Suspension
କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା: ସସପେଣ୍ଡ ହେଲେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଜେଲର ସନ୍ତୋଷିନୀ ଦାଶ
Mahanadi Water Dispute
ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ: ଛତିଶଗଡ଼ ସହ ଚାଲିଛି ଆଲୋଚନା, ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତତ୍ପର
Utkal University
ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ ହେବ ନିୟମ; ଆଇଡି କାର୍ଡ ନଥିଲେ କ୍ୟାମ୍ପସ ମନା