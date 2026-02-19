Odisha Assembly: ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା ହଜାର ହଜାର ସ୍କୁଲ ବସ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଗାଡ଼ିର ବୈଧ ପରମିଟ୍ ନାହିଁ।
Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା ହଜାର ହଜାର ସ୍କୁଲ ବସ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଗାଡ଼ିର ବୈଧ ପରମିଟ୍ ନାହିଁ। ବିଧାନସଭାରେ ସରକାର ଦେଇଥିବା ଏହି ତଥ୍ୟ ଏବେ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି।
କ’ଣ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ?
ଗୁରୁବାର ବିଧାନସଭାରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖି ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ଏହି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ:
କାହିଁକି ଏହା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ?
ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଗାଡ଼ିର ଫିଟନେସ୍, ବୈଧ ବୀମା (Insurance) ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡର ଯାଞ୍ଚ ପରେ ହିଁ ପରମିଟ୍ ମିଳିଥାଏ। ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଗାଡ଼ି ବିନା ପରମିଟ୍ରେ ଚାଲିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି— କୋମଳମତି ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳ ଖେଳାଯାଉଛି। ଯଦି କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ହେବ, ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି।
ଆଗକୁ କ’ଣ ହେବ?
ଏହି ଖୁଲାସା ପରେ ପରିବହନ ବିଭାଗର କଡ଼ା ଯାଞ୍ଚ ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଥିବା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ବିରୋଧରେ ସରକାର କି ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡବିଧାନ କିମ୍ବା ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ।
ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, କେବଳ ତଥ୍ୟ ରଖିଲେ ହେବନି, ବରଂ ତୁରନ୍ତ ଏହି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ପିଲାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଦରକାର।