Odisha Civic Body Polls: ଓଡ଼ିଶାରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ତତ୍ପରତା: ୧୮ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରକ୍ରିୟା

Odisha Civic Body Polls: ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ କରି ଗଠନ ହୋଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ (NAC), ପୌରପାଳିକା ଏବଂ ମହାନଗର ନିଗମଗୁଡ଼ିକରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ କରି ଗଠନ ହୋଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ (NAC), ପୌରପାଳିକା ଏବଂ ମହାନଗର ନିଗମଗୁଡ଼ିକରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଥିପାଇଁ ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୧୮ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ୱାର୍ଡ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ତାଲିକା
ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ୱାର୍ଡଗୁଡ଼ିକର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ (Delimitation) ଏବଂ ସିଟ୍ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ:
କେଉଁଠି ହେବ ନିର୍ବାଚନ?
ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋଟ ୨୮ଟି ଏନଏସି (NAC), ୭ଟି ପୌରପାଳିକା ଏବଂ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ସହର— ସମ୍ବଲପୁର ଓ ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମରେ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, ନୂତନ ଭାବେ ଗଠିତ ପୌରାଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ଘୋଷଣା ହେବାର ୬ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସରକାରଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଆଧାର କରି ଏବେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ କାମ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି।