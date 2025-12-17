Advertisement
Sambalpur: ୧୮୭ ହୋମଗାର୍ଡ ପଦବୀ ପାଇଁ ୮୦୦୦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଲେ ପରୀକ୍ଷା, ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍କଟ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା!

Sambalpur Home Guard recruitment: ରାଜ୍ୟର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ମାତ୍ର ୧୮୭ ହୋମଗାର୍ଡ ପଦବୀ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପ୍ରାୟ ୮,୦୦୦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆସିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Dec 17, 2025, 06:38 PM IST

Sambalpur Home Guard recruitment: ରାଜ୍ୟର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ମାତ୍ର ୧୮୭ ହୋମଗାର୍ଡ ପଦବୀ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପ୍ରାୟ ୮,୦୦୦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆସିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିବାରୁ ପରୀକ୍ଷା ଏକ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଜମାଦାରପାଲି ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପରେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଏକ ବିରାଟ ଭିଡ଼ ଜମା ହେବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରାଇଥିଲା।

ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ହୋମଗାର୍ଡ ପଦବୀ ପାଇଁ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପରିକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କେବଳ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍। ତଥାପି ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସ୍ନାତକ ଏବଂ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ।

ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୧୧,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଯୁବକ ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ ୧୨୦୦ ଜଣଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ପରୀକ୍ଷା ଜମାଦାରପାଲି ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପରେ ହୋଇଥିଲା। ଯାହାକୁ ବିଶାଳ ଭିଡ଼କୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ବଛାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସକାଳ ୬ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ କଡ଼ା ତଦାରଖରେ ସକାଳ ୧୦:୩୦ ରେ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।

ପରୀକ୍ଷାରେ ୧୦ ନମ୍ବର ମୂଲ୍ୟର ଦୁଇଟି ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ୩୦ ନମ୍ବର ମୂଲ୍ୟର ଏକ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଥିଲା। ପରୀକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ୯୦ ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ ଦୈନିକ ମଜୁରୀ ୬୧୨ ଟଙ୍କା। ଯାହା ପ୍ରତି ମାସରେ ୧୮,୩୬୦ ଟଙ୍କା। ସାମାନ୍ୟ ଦରମା ସତ୍ତ୍ୱେ, ମଧ୍ୟ ଏତେ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରାଇଛି।

ପରୀକ୍ଷା ତଦାରଖ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଡ୍ରୋନ ଏବଂ ୨୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁର ଏସପି ମୁକେଶ ଭାମୁ ତିନି ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି, ୨୪ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଓ ୧୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ଏବଂ ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କ ସହିତ ଏହି ପରିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତଦାରଖ କରିଥିଲେ।

Jagdish Barik

୧୮୭ ହୋମଗାର୍ଡ ପଦବୀ ପାଇଁ ୮୦୦୦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଲେ ପରୀକ୍ଷା, ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍କଟ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା!
Recharge Tariff Hike: ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା! ଏହି ଦିନ ଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ହେବ ମୋବାଇଲ୍ ରିଚାର୍ଜ
ରେଳବାଇ ଲାଗୁକଲା ନୂଆ ନିୟମ; ଏବେ ସିଟ୍ କନଫର୍ମକୁ ନେଇ ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ରହିବେ ଯାତ୍ରୀ
Meher Castelino Death: ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମିସ୍ ଇଣ୍ତିଆ ମେହେରଙ୍କ ପରଲୋକ
Odisha News: ଚାଉଳ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପକାଇଲେ ଅଭିଭାବକ,ବାହାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ