Add Zee Business As A Preferred Source
App

Somnath Yatra: ସରକାରଙ୍କ ସୋମନାଥ ପର୍ବ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତ

Somnath Yatra: ଭକ୍ତି, ଆସ୍ଥା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଏକ ନିଆରା ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ୧୯ ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ସୋମନାଥ ଧାମ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସୋମନାଥ ପର୍ବ-୨୦୨୬ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ମନରେ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ଭରିଦେଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 16, 2026, 05:36 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 05:36 PM IST
Somnath Yatra: ସରକାରଙ୍କ ସୋମନାଥ ପର୍ବ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ନୋଏଡା ବିମାନବନ୍ଦର ଏବଂ ନଭି ମୁମ୍ବାଇ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ
Odia News18 min ago
2
Somnath Yatra38 min ago
3
Odia News45 min ago
4
neet ug re-exam1 hr ago
5
weather report1 hr ago