Somnath Yatra: ସରକାରଙ୍କ ସୋମନାଥ ପର୍ବ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତ

ଜଗତସିଂହପୁର: ଭକ୍ତି, ଆସ୍ଥା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଏକ ନିଆରା ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ୧୯ ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ସୋମନାଥ ଧାମ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସୋମନାଥ ପର୍ବ-୨୦୨୬ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ମନରେ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ଭରିଦେଇଛି।
ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍ ଯୋଗେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରିବାର ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଭଗବାନ ସୋମନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଅସୀମ ଆନନ୍ଦ ଓ ଉତ୍ସାହ। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ନିରାପଦ ଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ରାଜେଶ କୁମାର ସାହୁ ଓ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ଶ୍ରୀ ରୋସନ କୁମାର ସାହାଣୀ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଓ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ଏହି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ସୋମନାଥ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଦେଶର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ଶୈବପୀଠ ଭାବେ ପରିଚିତ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନରେ ଅପାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶେଷକରି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଧାର୍ମିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛି। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ସୋମନାଥ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଏହି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସଫଳ ଓ ମଙ୍ଗଳମୟ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି।