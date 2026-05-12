Crime News: ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟର; ୨ ଅପରାଧୀ ଆହତ

ସୁନୀଲ ମହାନନ୍ଦ ଓ ଚାନ୍ଦ ବନଛୋର ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଉଭୟ ଅପରାଧୀଙ୍କ ନାଁରେ ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବୁର୍ଲାରେ ଏକାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି ।
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା: ଅପରାଧୀଙ୍କ ଉପରେ କଡା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ପୋଲିସ । ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ୨ ଅପରାଧୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବେଲପାହାଡ଼ ଫାଟକରେ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ । ସୁନୀଲ ମହାନନ୍ଦ ଓ ଚାନ୍ଦ ବନଛୋର ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଉଭୟ ଅପରାଧୀଙ୍କ ନାଁରେ ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବୁର୍ଲାରେ ଏକାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି । ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଡିଏଚ୍ଏସରେ ଉଭୟ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି ପୋଲିସ ।
ବେଲପାହାଡ଼ ଫାଟକରେ ଗତକାଲି ଦିନ ଦ୍ବିପ୍ରହରରେ ମର୍ଡର ହୋଇଥିଲା । ୨ ଯୁବକଙ୍କୁ ଭୁଜାଲି ମାଡ଼ ହେବାରୁ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ କାର୍ରେ ୪ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସି ଭୁଜାଲି ମାଡ଼ କରି ଚମ୍ପଟ୍ ମାରିଥିଲେ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ।
ବେଲପାହାଡ଼ ଫାଟକରେ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ଗତକାଲି ୩ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା ପୋଲିସ । ଏଥିସହ ଗୋଟିଏ କାର ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଆଉ ୨ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ପୋଲିସ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଥିଲା ।
ସୂଚନା ମୁତାବକ, କାର୍ ଓ ବାଇକ୍ ଧକ୍କା ପରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଭୁଜାଲିରେ ଆକ୍ରମଣରୁ ହତ୍ୟା କାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ଭୁଜାଲି ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ରହିଛନ୍ତି । କୌଣସି ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ନ ଥିଲା ଏବଂ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି ।
