Odisha News: ପଟିଲୋ ଗାଁରେ ଡାଇରିଆ ଆତଙ୍କ, ୨ ମୃତ!
Zee OdishaOdisha State

Odisha News: ପଟିଲୋ ଗାଁରେ ଡାଇରିଆ ଆତଙ୍କ, ୨ ମୃତ!

Odisha News: ଡାଇରିଆ ଆତଙ୍କ । ଦୁଇ ମୃତ ,ଅନେକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ପରଖିଲା ସ୍ଥିତି। ଘସିପୁ୍ରା ବ୍ଲକ ଗଡବାନ୍ଧଗୋଡା ପଞ୍ଚାୟତ ପଟିଲୋ ଗାଁରେ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଡାଇରିଆ ଆତଙ୍କ ଲାଗି ରହିଛି।

Written By  Narmada Behera|Reported By: Abhaya mohanty|Last Updated: Sep 20, 2025, 05:45 PM IST

Odisha News: ପଟିଲୋ ଗାଁରେ ଡାଇରିଆ ଆତଙ୍କ, ୨ ମୃତ!

Odisha News:  ଡାଇରିଆ ଆତଙ୍କ । ଦୁଇ ମୃତ ,ଅନେକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ପରଖିଲା ସ୍ଥିତି। ଘସିପୁ୍ରା ବ୍ଲକ ଗଡବାନ୍ଧଗୋଡା ପଞ୍ଚାୟତ ପଟିଲୋ ଗାଁରେ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଡାଇରିଆ ଆତଙ୍କ ଲାଗି ରହିଛି। ଡାଇରିଆ ଆକ୍ରାନ୍ତରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଗଲାଣୀ। ଏବେବି ଅନେକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯ ବିଭାଗର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ସହ ସାଇଁକୁଳ ଗୋଷ୍ଠିସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯକେନ୍ଦ୍ରରୁ ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ଗାଁର ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ପରଖିଛନ୍ତି। 

ପଟିଲୋ ମାଝୀ ସାହିର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମାଝୀ ଝଡାବାନ୍ତିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକ କଟକ ବଡ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ଯୁ ଘଟିଥିଲା। ସେହିପରି ଗାଁର କଳାକାର ମାଝୀ ଝଡାବାନ୍ତି ହେବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକ ଆନନ୍ଦପୁର ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା ବାଟରେ ମୃତ୍ଯୁ ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ଏବେବି ମାଝୀ ସାହୀର ଅନେକ ଲୋକ ଝାଡାବାନ୍ତିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।

ସେପଟେ ଯେପରି ଝାଡାବାନ୍ତି ଅଧିକ ସଂକ୍ରମିତ ନହେବ ସେଥି ପ୍ରତି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯ ବିଭାଗ ସଜାଗ ରହିଥିବା ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ।ନଳକୂପ ଏବଂ କୂପରେ ବ୍ଲିଚିଂ ପକାଇ ପାଣି ବିଶୋଧନ କରାଯାଇଛି।ଲୋକେ ପାଣିକୁ ଫୁଟାଇ ପିଇବା ସହ ବାହାରେ ମଳତ୍ଯାଗ ନକରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ଯରେ ଆଶା,ଅଙ୍ଗନବାଡି,ଏବଂ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯକର୍ମୀ ମାନେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି।ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ଯୁକୁ ହେବା ପରେ ଗାଁରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳି ଯାଇଛି।

Narmada Behera

