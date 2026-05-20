Odisha 12th Result: ବାହାରିଲା ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ, ଏପରି ଚେକ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ଆଜି ଦିନ ୧୨ଟାରେ ଘୋଷଣା ହେଲା ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଳା, ବାଣିଜ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ୱେବସାଇଟରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ନିଜର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଦେଖିପାରିବେ। ଜାରି ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଅନୁସାରେ କଳାରେ ପାସ ହାର ୮୪.୫ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି।
ଏଠାରେ କହି ରଖୁ କି ସିଏଚଏସଇ ବୋର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପୁସ୍ତିକାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଲୋକାର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ସମେତ ସଚିବ ଏନ୍ ତିରୁମାଲା ନାଏକ, ସିଏଚ୍ଏସ୍ଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୃଣାଳକାନ୍ତି ଦାସ, ସଚିବ ଶୁଭ୍ରାବାଳା ପରିଡ଼ା ଓ ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପରିଡ଼ା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଅପରାହ୍ଣ ୩ଟାରେ ବୋର୍ଡ ୱେବସାଇଟରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।
ଜାରି ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଅନୁସାରେ କଳାରେ ପାସ ହାର ୮୪.୫ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି। ସେହିପରି ବିଜ୍ଞାନରେ ୮୮.୮ ପ୍ରତିଶତ ପାସ ହାର ଥିଲା ବେଳେ ବିଜ୍ଞାନରେ ୮୮.୦୭ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି। କଳାରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଛାତ୍ରୀ ଆଗୁଆ ରହିଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାସ ହାର ୭୭.୯୭ ପ୍ରତିଶତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାସ ହାର ୮୯.୪୫ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି। ସେହିପରି ବାଣିଜ୍ୟରେ ଛାତ୍ରଙ୍କର ୮୬.୭୬ ପ୍ରତିଶତ ରହିଥିବା ବେଳେ ୯୦.୪୩ ପ୍ରତିଶତ ଛାତ୍ରୀ ପାସ କରିଛନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନରେ ୮୭.୪୧ ପ୍ରତିଶତ ଛାତ୍ର ପାସ କରିଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ୯୦.୨୪ ପ୍ରତିଶତ ପାସ ହାର ରହିଛି।
ଧନ୍ଦାମୂଳକରେ ସର୍ବମୋଟ୍ ପାସ୍ ହାର ୭୭.୬୨ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି । ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାସ୍ ହାର ୭୧.୪୯ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାସ୍ ହାର ୮୦.୪୩ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି। ମୋଟ ୪,୦୧, ୬୨୩ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଥିଲେ ସେଥିରୁ ୩, ୯୮,୦୯୦ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ । ମୋଟ୍ ୩, ୪୧, ୭୮୧ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି।
ସିଏଚ୍ଏସ୍ଇ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, କଳା, ବାଣିଜ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାର ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ www.results.odisha. gov.in,www.results. digilocker.gov.inରେ ଦେଖିପାରିବେ । ଏହି ଅବସରରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି, ସ୍ବଚ୍ଛତାର ସଂହ ପରୀକ୍ଷା ଆୟୋଜନ କରିବା ସହ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି।
