Road Accident: ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ପୋଖରୀକୁ ଖସି ପଡିଲା କାର୍,ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ୨ମୃତ

(ଗଂଜାମ/ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ପୂଜାରି)Road Accident: ଏମିତି ବି ଆସେ ମୃତ୍ୟୁ । କେହି କିଛି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଯାଏ ସବୁ କିଛି। କ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟରେ ଚୁନା ହୋଇଯାଏ ଅନେକ ସ୍ବପ୍ନ। ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ପୋଖରୀକୁ ଖସି ପଡିଲା କାର୍। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୨ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । 

Written By  Narmada Behera|Reported By: PREMANANDA PUJARI|Last Updated: Nov 13, 2025, 05:39 PM IST

(ଗଂଜାମ/ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ପୂଜାରି)Road Accident: ଏମିତି ବି ଆସେ ମୃତ୍ୟୁ । କେହି କିଛି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଯାଏ ସବୁ କିଛି। କ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟରେ ଚୁନା ହୋଇଯାଏ ଅନେକ ସ୍ବପ୍ନ। ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ପୋଖରୀକୁ ଖସି ପଡିଲା କାର୍। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୨ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଗଂଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନା ଗଙ୍ଗାପୁର ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିବନ୍ଧରେ ଘଟିଛି ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା।ଗତ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଅଘଟଣ। କାର୍ ରେ ୪ ଜଣ ଥିବା ବେଳେ ୨ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ଅନ୍ଯ ୨ ଜଣ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତକମାନେ ହେଲେ, ତାଳଚେର ଅଞ୍ଚଳର ନୀଳାଞ୍ଚଳ ମହାପାତ୍ର ଓ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଘାଇ ର ସନ୍ତୋଷ ମହାପାତ୍ର। 

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗୋଟିଏ କାର ରେ ଚାରି ଜଣ ବସୀଗଙ୍ଗାପୁର ନିକଟ ଇଟା ଭାଟିରୁ ଭୋଜି ଖାଇ ସାରି ଚିଙ୍ଗୁଡିଘାଇ ଯିବା ସମୟରେ କାରଟି ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ଖସି ପଡିଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଓ ପୋଲିସ ସମସ୍ତ ଙ୍କୁ ଉଧାର କରି ଆସିକା ମେଡିକାଲ ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ଓ ସନ୍ତୋଷଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ଘଟଣା ର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ।

