Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ଭାସିଗଲେ ୨ଜଣ, ଖୋଜୁଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ

ବାଙ୍କୀ ବ୍ଲକ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖ ମହାନଦୀ ଘାଟରେ ବୁଡ଼ି ଜଣେ ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ଭାସି ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 07, 2026, 06:07 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 06:07 PM IST
ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ଭାସିଗଲେ ୨ଜଣ, ଖୋଜୁଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ପାକିସ୍ତାନ ବେଲୁଚିସ୍ତାନରେ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ, ୯ ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ନିହତ
Odia News26 min ago
2
Odisha news35 min ago
3
Odia News1 hr ago
4
Odisha news1 hr ago
5
Rath Yatra 20262 hrs ago