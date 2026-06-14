Add Zee Business As A Preferred Source
App

ତେଲକୋଇରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ୫ ମୃତ

ଦୁଇଟି ପୃଥକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା କାରଣରୁ ୫ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ମାତ୍ର ୨ ଶହ ମିଟର ଭିତରେ ୧୦ ମିନିଟ୍‌ ବ୍ୟବଧାନରେ ୨ଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 14, 2026, 05:46 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 05:46 PM IST
ତେଲକୋଇରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ୫ ମୃତ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଫ୍ରାନ୍ସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ, 'ଇଣ୍ଡିଆ ଇନୋଭେଟ୍ସ'ର ଶୁଭାରମ୍ଭ
PM Narendra Modi48 min ago
2
Top 10 News Headlines1 hr ago
3
US Navy1 hr ago
4
Odia News2 hrs ago
5
Gold rate today3 hrs ago