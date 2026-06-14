ତେଲକୋଇ: କାଞ୍ଜିପାଣି ଥାନା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ୪୯ରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଦୁଇଟି ପୃଥକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା କାରଣରୁ ୫ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ମାତ୍ର ୨ ଶହ ମିଟର ଭିତରେ ୧୦ ମିନିଟ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ୨ଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ।
କୁଆଁରମୁଣ୍ଡା ଢ଼ାବା ନିକଟରେ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ୨ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ମୃତ ହୋଇଛି ଏବଂ କୁଆଁର ଛକ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଟ୍ରକ୍-ବାଇକ୍ ଧକ୍କାରେ ଆଉ ୩ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା କାରଣରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷପ ନେବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ମୃତକଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ କ୍ଷତିପୂରଣ ଏବଂ ଆହତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରୁଛି ।
Also Read- ରାଜଧାନୀରେ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର!